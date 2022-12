ADDAW sobre la importancia de la accesibilidad web Emprendedores de Hoy

viernes, 30 de diciembre de 2022, 13:16 h (CET)

Gracias al avance de la tecnología, navegar por internet puede ser accesible para personas con todo tipo de capacidades funcionales. Hoy en día, existen y se están perfeccionando lectores de pantalla, codificadores Braille, dispositivos que pueden seguir el movimiento de los ojos y otros sistemas que mejoran la accesibilidad digital y facilitan múltiples tareas.

Ahora bien, para que esto funcione de la mejor manera posible es necesario que las páginas web tengan características amables con estas tecnologías. Para dar un impulso a estas acciones, la asociación ADDAW lleva a cabo distintas iniciativas y servicios de auditoría. El objetivo de esta organización es que la web sea accesible para todos.

Actualmente, ADDAW colabora con otras asociaciones como ASOCIDE para tratar de llegar al mayor número posible de usuarios y para centrar sus esfuerzos no solo en cumplir con la normativa de accesibilidad sino en hacer que realmente las personas con diversidad funcional puedan navegar por internet sin ningún problema.

¿Qué es y por qué es importante la accesibilidad web? El concepto de accesibilidad web se refiere a la posibilidad de que todas las personas, más allá de sus capacidades funcionales, puedan navegar y realizar gestiones por internet en igualdad de condiciones. A día de hoy, esto no se trata de un privilegio sino de un derecho.

De hecho, actualmente la ley indica que organismos públicos como ayuntamientos o museos, entidades que reciben financiación del estado, centros educativos privados y empresas privadas con más de 100 empleados o una facturación superior a los 6 millones de euros, están obligados a disponer de páginas web accesibles.

Es importante destacar que cualquier empresa que haya solicitado el Kit Digital está obligada a que su web sea accesible.

Actualmente, la normativa entiende que una web es accesible si cumple con los criterios de accesibilidad de las WCAG, al menos en el nivel AA. ADDAW, a través de sus servicios de auditoría, puede asegurar y dar pruebas del cumplimiento de la normativa por parte de la empresa.

Básicamente, lo que se persigue en definitiva con los criterios de las WCAG y la normativa de accesibilidad es evitar cualquier tipo de barrera que impida navegar, con la ayuda de las tecnologías de asistencia, a personas con algún tipo de discapacidad física, visual, auditiva, cognitiva, neurológica, del habla o de cualquier otro tipo.

¿Qué acciones lleva a cabo ADDAW para fomentar la accesibilidad web? Las siglas de esta asociación significan Asociación sin ánimo de lucro que lucha por la Defensa del Derecho a la Accesibilidad Web.

En primer lugar, el equipo de esta organización busca dar mayor visibilidad a la accesibilidad web para impulsar la concienciación social y educar en la importancia de una web accesible para todos. Actualmente, navegar y realizar distintas operaciones por internet es un derecho esencial que no puede ser negado.

Para conseguir este objetivo, ADDAW impulsa la creación de un directorio de webs accesibles para que las personas con diversidad funcional puedan tener todas las páginas accesibles agrupadas en un mismo lugar, además este directorio es totalmente transparente para el usuario, mostrando, entre otras cosas, los avances de la página en materia de accesibilidad.

Además, para garantizar la accesibilidad de un sitio en internet, ADDAW realiza una auditoría siguiendo la metodología WCAG-EM, facilitando a las empresas toda la documentación necesaria para pasar la normativa de accesibilidad. Este documento contiene un informe exhaustivo de cada criterio en cada página de la web y detalla cuáles son los errores y cómo corregirlos de forma específica para la web. ADDAW, además, cuenta con un potente equipo de desarrollo, de manera que si se desea, es posible pedirles que realicen las mejoras descritas en el informe de auditoría.

En este sentido, los expertos de ADDAW pueden realizar un acompañamiento para conseguir que una página web alcance cualquier nivel de accesibilidad, siendo el nivel AA de las WCAG el obligatorio por normativa.

Por último, esta asociación busca crear un sello distintivo de accesibilidad para que los usuarios puedan identificar rápidamente las páginas que cumplen con la normativa de accesibilidad. Con este distintivo, pretenden aumentar la RSC de las empresas que lo usen, pues las asociaciones con las que trabaja ADDAW popularizarán este certificado. Este certificado además se da de forma gratuita si la web es accesible, tan solo es necesario solicitarlo en la web.

La asociación ADDAW lleva a cabo distintos tipos de acciones para fomentar la accesibilidad web y garantizar el uso pleno de internet por parte de personas con distintos tipos de capacidades funcionales.



