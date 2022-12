Consorcio Europeo de Avales es un bróker especializado en el sector de la obtención de avales de desmantelamiento Emprendedores de Hoy

La sostenibilidad y el uso de energías renovables dejaron de ser hace tiempo una apuesta arriesgada para pasar a ser hoy una realidad no solo en España, sino también en el resto del mundo. Anualmente, son miles los proyectos de energías renovables que inician, pero también que llegan a su construcción.

En el caso de estos últimos, es necesario contar con el aval de desmantelamiento, un requisito obligatorio cuando se procede a finalizar y desmantelar un proyecto de este tipo. Ahora mismo,Consorcio Europeo de Avales es uno de los brókers más especializados en lo referente a caución en España y en el sector renovable para la obtención de avales de desmantelamiento.

¿Qué son los avales de desmantelamientos? Todo proyecto de energía renovable alcanza su final en algún momento. Cuando esto sucede, está establecido que la infraestructura de estos proyectos debe presentar un aval de desmantelamiento para de esta manera restaurar los terrenos en donde se han llevado a cabo, en caso de que algún día la planta fotovoltaica o parque eólico se desmantele.

Básicamente, se trata de un aval requerido por un ente público, dirigidos a desmantelar un proyecto de energías renovables. Este aval tiene un importe, el cual no es fijo, sino que puede variar de una comunidad a otra. Aun así, fundamentalmente, lo que se hace en cualquier caso es fijar una cantidad por KWP.

El reclamo del aval de desmantelamiento lo realiza la Administración, una vez que se ha obtenido una resolución favorable de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA). Adicionalmente, se debe haber recibido también una autorización administrativa previa.

¿Qué beneficios ofrece el aval de desmantelamiento? Para entender mejor los beneficios que se pueden obtener con un aval de desmantelamiento, vale la pena citar las palabras dichas por el CEO de Consorcio Europeo de Avales, Emilio Vargas. Él afirma que los avales de desmantelamiento que se encuentran cubiertos por de caución son capaces de beneficiar a las empresas, ya que evita que estas tengan que bloquear dinero y liberar recursos pignorados.

De esta manera, se disminuye el riesgo bancario, dado que el seguro de caución no computa en CIRBE. Para obtener un aval de desmantelamiento, es recomendable acudir con firmas destacadas y especializadas en ello, tales como Consorcio Europeo de Avales. Esta es una correduría especializada en este tipo de avales para renovables, tanto los de punto de conexión como los de desmantelamiento. De hecho, ahora mismo, esta compañía lidera la obtención de los mismos en toda España.

En todo caso, Consorcio Europeo de Avales cuenta con un sitio web donde se puede encontrar información mucho más detallada al respecto y sobre cómo se pueden solicitar uno de estos avales a través de ellos.



