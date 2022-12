OROC regala datos y llamadas ilimitadas a sus clientes en Navidad Emprendedores de Hoy

viernes, 30 de diciembre de 2022, 13:14 h (CET)

Esta Navidad, la compañía de telefonía móvil e internet OROC lo ha vuelto a hacer. Desde el pasado 15 de diciembre y hasta el próximo 15 de enero de 2023, el operador ofrece a todos sus clientes llamadas y datos ilimitados independientemente de la tarifa de móvil que tengan contratada sin subir los precios.

Durante los días de Navidad y las fiestas de Fin de Año, la comunicación con los familiares y seres queridos es fundamental, ya que no siempre es posible visitar o ver a todos. Pensando en aquellos que desean conectar con las personas que más quieren en esta época especial del año, el operador de telefonía móvil OROC regala a todos sus clientes datos infinitos y llamadas ilimitadas.

Según explican representantes de esta empresa, el objetivo de OROC es acompañar siempre a sus usuarios. Es por eso que durante la Navidad están ofreciendo de forma especial gigas ilimitados para que sus clientes puedan sentirse más cerca de sus seres queridos,sin tener que cambiar su tarifa ni aumentar el precio de su factura mensual.

De esta manera, el operador regala datos y llamadas ilimitadas para que para todos sus usuarios disfruten las ventajas de ser de OROC. Ciertamente, esta compañía de telefonía e internet es muy cuidadosa con sus clientes, siendo el foco de su negocio. En este sentido, es habitual que tanto en la época estival como en la navideña ofrezcan sin ningún coste extra para sus usuarios este tipo de beneficios.

De este modo, no solo es posible encontrar una tarifa móvil barata en esta compañía, sino también promociones especiales como la que ha lanzado para Navidad. Así, las personas se pueden comunicar mejor y estar más cerca de los seres queridos.

Tarifas de móvil baratas con OROC Las tarifas de móvil de OROC figuran entre las más económicas del mercado de las telecomunicaciones. Sus precios son más bajos que los de cualquier otra compañía que opere en España, siendo esta una gran ventaja competitiva ahora que se prevé una subida en las tarifas de las empresas de telefonía.

Así, con OROC los usuarios siempre disfrutarán de llamadas ilimitadas con cualquiera de los planes que contraten y de 12 GB por 8 €/mes, 30 GB por 10 €/mes, 60 GB por 12 €/mes, 100 GB por 16 €/mes o datos ilimitados por 24 €/mes. Además, con este operador el usuario no tiene permanencia, siendo libre de ataduras u obligaciones.

Otra característica del servicio de OROC es la transparencia de sus facturas. En todos los casos, los precios que pagan los clientes son fijados de antemano y se respetan sin fisuras. Por lo tanto, cuando llega la factura no hay ningún tipo de sorpresas ni cargos adicionales.



