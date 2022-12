Lo que hay que saber sobre la instalación de placas solares por ADRATEK Comunicae

viernes, 30 de diciembre de 2022, 14:03 h (CET) La energía solar es una energía limpia y renovable que ha ganado popularidad en los últimos años gracias a los avances tecnológicos, la creciente necesidad de autonomía energética y las ayudas del gobierno para invertir en placas solares Según, ADRATEK, empresa especializada en instalación de placas solares, esta energía se produce a partir de placas rectangulares que utilizan los rayos del sol para producir dos tipos de reacciones energéticas: una a partir de la luz de los rayos solares y otra a partir del calor que producen.

Las placas solares que captan la luz de los rayos del sol para producir electricidad se llaman placas fotovoltaicas. Los que aprovechan el calor de los rayos solares para calentar el agua sanitaria y de calefacción se denominan "placas solares térmicas". Es importante distinguir entre estas dos categorías a la hora de decidirse a instalar una placa solar en casa.

En ambos casos, la energía utilizada es gratuita y depende de la duración y el ángulo de exposición de la placa a los rayos solares. Por tanto, la ubicación de las placas solares desempeña un papel decisivo en la optimización del rendimiento energético.

¿Por qué instalar placas solares?

Con el uso cada vez mayor de equipos eléctricos en el día a día y con los precios de la energía en constante aumento, se hace imprescindible recurrir a fuentes de energía renovables y gratuitas por dos razones principales: reducir la factura de consumo personal y reducir el impacto medioambiental.

Con el progreso del sector de la energía solar, los precios de la instalación y los equipos han bajado lo suficiente como para ser accesibles al mayor número de personas. La instalación es cada vez más fácil y los equipos más eficaces.

Uno de los principales obstáculos a la instalación de placas solares era la interdependencia de las distintas placas. Si una placa fotovoltaica tenía un descenso de producción debido a una zona de sombra, por ejemplo, toda la red se veía afectada. Esto ya no es así gracias al microinversor, que ahora sustituye al inversor (el dispositivo que convierte la energía en electricidad) y garantiza una producción continua de electricidad incluso cuando una placa se detiene.

Por otra parte, la caída porcentual anual de la eficiencia de las placas solares se ha reducido del 0,8% al 0,5% gracias al desarrollo de equipos más eficientes. Además, con una vida útil de más de 20 años, las placas solares son robustas y duraderas. Requieren poco mantenimiento tras la instalación y son relativamente sencillas de instalar.

Las placas fotovoltaicas permiten una producción de energía accesible a los particulares que desean ahorrar dinero y ganar rápidamente autonomía eléctrica.

Por último, el impacto medioambiental de las placas solares es casi inexistente en comparación con los combustibles fósiles, que generan gases de efecto invernadero. Este argumento resulta atractivo para cada vez más hogares preocupados por mejorar su huella de carbono.

La energía solar es una solución sencilla y eficaz para gestionar el consumo de electricidad o calentar agua sanitaria en autonomía parcial o total respetando el medio ambiente.

¿Cuáles son las condiciones óptimas para la instalación de placas solares?

Una placa solar que no está instalada en condiciones óptimas desperdicia parte de su producción de energía. Para aprovechar la luz solar de forma óptima, la instalación de una placa solar debe tener en cuenta limitaciones técnicas que deben adaptarse en función de la exposición geográfica.

Las características son las siguientes:

Paneles orientados al sur.

Una inclinación media de 30° para cada placa.

Máscara de sombra. ¿Cuáles son los distintos modelos?

Existen tres modelos de placas solares con objetivos diferentes:

La placa solar fotovoltaica Las placas solares fotovoltaicas captan la luz de los rayos solares para producir electricidad. Cuando los fotones de luz entran en contacto con el silicio, el material semiconductor del que están fabricadas las placas solares, crea una tensión eléctrica directa, esto se conoce como efecto fotovoltaico. A continuación, un inversor transforma esta electricidad continua en corriente alterna para alimentar los equipos eléctricos.

La placa solar térmica Capta el calor de los rayos solares mediante un líquido caloportador que reinyecta el calor producido en la red de agua sanitaria mediante un intercambiador de calor.

La placa solar híbrida (fotovoltaico y térmico) Combina tecnología fotovoltaica y térmica para ahorrar espacio y optimizar la captación de luz solar.

¿Cuánto cuesta instalar placas solares?

El coste de una instalación de placas solares se divide en tres partes:

La calidad o composición del material elegido: Básicamente, una placa solar fotovoltaica está fabricada de aluminio, vidrio y silicio. El componente que desempeña un papel importante en las diferencias de precio es el silicio.

Una placa solar de silicio monocristalino (formado por un solo cristal) ofrece una mayor eficiencia. Una placa solar de silicio policristalino (varios cristales) ofrece un rendimiento menor y su precio es asequible. Con una placa solar de silicio amorfo, la eficiencia es baja, pero el equipo es fácil de instalar.

Algunas placas solares tienen un inversor que hay que cambiar cada 10 años, mientras que otros modelos tienen un "microinversor" que se puede cambiar a los 40 años. Una placa solar térmica consta de un plano de vidrio, una superficie absorbente y tubos para transportar el líquido. El precio depende del método de captación de calor utilizado, que varía según los distintos modelos de paneles térmicos.

Servicio de instalación: La instalación de paneles solares es un servicio cuyo precio depende de cada proveedor. Los condicionantes técnicos relacionados con la vivienda en cuestión y la facilidad de instalación de las placas (accesibilidad, superficie, etc.) también influyen en la factura final.

Mantenimiento: Las placas solares son fáciles de mantener, basta con limpiarlas una vez al año. Sin embargo, por razones de accesibilidad y seguridad en el tejado, es importante recurrir a una empresa especializada en la limpieza y mantenimiento de placas solares.

El número de placas solares a instalar depende del tamaño de la vivienda, del consumo de energía, del número de ocupantes en la vivienda y de los objetivos de producción de energía, es decir, si se quiere garantizar una autonomía total en la vivienda o simplemente un suministro complementario de energía. No hay que dudar en pedir diferentes presupuestos a distintas empresas profesionales para encontrar el que más convenga.

