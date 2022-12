Schneider Electric recibe un triple reconocimiento por promover la diversidad, la equidad y la inclusión Comunicae

viernes, 30 de diciembre de 2022, 12:06 h (CET) Schneider Electric figura por cuarto año consecutivo en la lista de los Líderes en Diversidad del Financial Times. Refinitiv incluye a Schneider Electric en el Top 100 de su Índice de Diversidad e Inclusión. Forbes identifica a Schneider Electric como una de las mejores empresas del mundo "Female-friendly" en 2022 Schneider Electric, líder en la transformación digital de la gestión de la energía y la automatización industrial, ha sido reconocida por el Financial Times, por Refinitiv y por Forbes como líder mundial en Diversidad, Equidad e Inclusión (DEI) en el lugar de trabajo. Estos reconocimientos reflejan tanto el profundo compromiso de la empresa para crear una sociedad más justa y equitativa, como el impacto tangible y práctico de las medidas que ha implementado para avanzar hacia ese objetivo en su plantilla.

Schneider Electric ocupa el puesto 16 entre 41 empresas homólogas del sector en la clasificación Diversity Leaders 2023 del Financial Times. Es el cuarto año consecutivo en el que Schneider Electric ocupa un lugar destacado en la prestigiosa lista, lo que demuestra la persistencia y la coherencia de los esfuerzos de la empresa por promover la Diversidad entre sus 128.000 empleados en todo el mundo.

La clasificación anual del Financial Times evalúa el éxito de las empresas en la promoción de todos los tipos de diversidad en el lugar de trabajo. Se elabora a partir de datos de encuestas independientes solicitadas a más de 100.000 empleados de empresas que emplean al menos a 250 personas en 16 países europeos. En total, más de 300.000 evaluaciones constituyeron la base para identificar a los últimos Líderes en Diversidad, y sólo las 850 empresas con mayor puntuación fueron incluidas en la lista final.

El resultados del FT se repitieron en el Índice de Diversidad e Inclusión anual de Refinitiv, una clasificación de las 100 empresas que cotizan en bolsa que trabajan más por promover la diversidad y la inclusión entre su personal. Schneider Electric obtuvo un buen resultado en esta métrica, ocupando el segundo lugar en su sector, el quinto en Francia y el 61º en la clasificación general.

Refinitiv, proveedor líder de datos e infraestructuras de los mercados financieros, evalúa a 12.000 empresas en cuatro pilares -Diversidad, Inclusión, Desarrollo de Personas y Controversias- para elaborar su Índice. Los profesionales de las finanzas suelen aprovechar estos datos para evaluar los riesgos y las oportunidades relacionados con la sostenibilidad de las empresas en sus inversiones, así como para potenciar las estrategias de inversión con perspectiva de diversidad.

Sobre la base de estos logros, Schneider Electric también ha sido nombrada por primera vez como una de las principales empresas que apoyan a las mujeres en 2022 por Forbes. Schneider Electric ocupa el puesto 11 de las 30 empresas de los sectores de ingeniería y fabricación, y el puesto 13 entre las 51 empresas con sede en Francia incluidas en la lista.

La clasificación de Forbes, elaborada a partir de los datos de una encuesta realizada a 85.000 mujeres que trabajan en instituciones multinacionales de 36 países, identifica a las 400 empresas más destacadas en la defensa de las mujeres en el trabajo. Esto refleja no sólo una remuneración competitiva y grandes oportunidades de promoción profesional, sino también acuerdos de trabajo flexibles que, según los expertos, son fundamentales para corregir las desigualdades de género.

El objetivo en diversidad, equidad, inclusión y bienestar de Schneider Electric es ser la empresa más inclusiva y solidaria del mundo. La organización aspira a conseguirlo ofreciendo oportunidades equitativas a todos, en todas partes (todas las generaciones, géneros, discapacidades, orígenes y creencias),garantizando que todos los empleados sean valorados de forma única y que se les proporcione un entorno seguro en el que puedan aportar lo mejor de sí mismos.

Para conocer los detalles de otros premios y reconocimientos recientes recibidos por Schneider Electric, incluidos los de WeQual, Equileap y Bloomberg, hacer clic aquí.

