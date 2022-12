Grupo Renault y Schneider Electric, pioneros en sostenibilidad, innovan en movilidad con tecnología eléctrica verde Comunicae

viernes, 30 de diciembre de 2022, 12:18 h (CET) El Grupo Renault implanta la tecnología sostenible y digital AirSeT, que elimina el gas de efecto invernadero SF6 en las celdas de media tensión. Además, las capacidades digitales de AirSeT incrementan la ciberseguridad y la fiabilidad energética, y optimizan el mantenimiento Schneider Electric, líder en la transformación digital de la gestión de la energía y la automatización industrial, proporciona al Grupo Renault los equipos AirSeT sin SF6, una solución innovadora que elimina el gas de efecto invernadero SF6 de su celda de media tensión en su Refactory de Flins.

La celda AirSeT sin GEI apoya los objetivos de economía circular del Grupo Renault

El objetivo del Grupo Renault es tener un balance negativo de carbono en la Refactory para 2030 y ser totalmente neutro en carbono en Europa para 2040. Para alcanzar este objetivo, el grupo implementa soluciones innovadoras que eliminan el gas de efecto invernadero SF6 de su celda de media tensión en la fábrica de Flins, utilizando la celda de MT SM AirSeT de Schneider Electric. Este equipo de MT sostenible utiliza aire puro y tecnología de corte en vacío, en lugar del hexafluoruro de azufre (SF6).

El SF6 se utiliza habitualmente en equipos de distribución eléctrica, pero es 25.200 veces más potente que el dióxido de carbono (CO2) en cuanto a potencial de calentamiento global (PCG). Cada vez más, el SF6 es objeto de normativas y esfuerzos centrados en el clima. Ha sido incluido en el Protocolo de Kioto, un tratado internacional por el que las partes de la ONU se comprometen a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.

Sostenible y digital por diseño

Eliminar el SF6 y sustituirlo por aire puro ofrece la ventaja inmediata de eliminar un potente gas de efecto invernadero de la ecuación (Alcance 4), pero también simplifica la instalación, el desmontaje y el reciclaje de los equipos, al mismo tiempo que limita los costes. Construido pensando en la circularidad, el diseño reforzado de SM AirSeT se utiliza junto con funciones digitales para prolongar más de un 30% la vida operativa de la celda.

Las funciones digitales y conectadas de la solución también responden a las necesidades de Refactory en materia de:

Ciberseguridad

Fiabilidad energética

Mantenimiento AirSeT ofrece una solución para los tres problemas. La celda de media tensión es cibersegura y dispone de sensores inteligentes integrados que aportan conectividad 24/7. Esto permite al Grupo Renault supervisar en remoto el funcionamiento de la celda de MT de Refactory para realizar un mantenimiento basado en el estado y aumentar la seguridad. Los datos de los sensores se envían a las herramientas y aplicaciones locales de Refactory y a sofisticadas herramientas de análisis, como las que ofrece la sólida arquitectura y plataforma EcoStruxure de Schneider Electric.

La gama completa de funciones nativas digitales aumenta el valor de los datos para optimizar las operaciones y el mantenimiento.

La tecnología AirSeT está diseñada para sectores de distribución eléctrica secundaria, como aplicaciones de edificios industriales y comerciales y compañías de suministros. Estos sectores se enfrentan cada vez más al reto de reducir su huella ambiental en un intento de apoyar la acción por el clima y acelerar la transición energética.

"En la lucha contra el cambio climático, alejarse de los gases fluorados es imperativo para acelerar la descarbonización", comentó Frederic Godemel, Executive Vice President of Power Systems en Schneider Electric. "La energía sostenible es mucho más que la generación de energía renovable y el consumo eficiente de energía. SM AirSeT encaja en el crucial espacio intermedio, donde se han de conseguir mejoras medioambientales significativas."

Schneider Electric es pionera en soluciones de celdas de MT respetuosas con el medio ambiente

Igual que el Grupo Renault, Schneider Electric también se ha centrado en la búsqueda de oportunidades para aumentar la sostenibilidad. Schneider Electric ha sido pionera en el cambio hacia una tecnología de MT sin SF6, sustituyendo el gas por aire puro. Lanzado en 2021, el SM AirSeT ha recibido múltiples premios y reconocimientos como facilitador de la transición energética sostenible y eficiente. Entre ellos se incluyen el Premio a la Eficiencia Energética Industrial en Hannover Messe, el premio Top 10 innovations del Innovation for Cool Earth Forum y un iF Design Award. Además, el proyecto de la empresa con E.ON en Suecia ganó el enerTIC Award a la red inteligente. La tecnología AirSeT también fue galardonada recientemente en los Energy Mastering Awards 2022 y reconocida con el International Carbon Handprint Award en la Climate Week NYC.

La tecnología ha sido probada con éxito en numerosas compañías eléctricas, en infraestructuras y edificios, por clientes como GreenAlp en Francia, EEC Engie en Nueva Caledonia y Azienda Trasporti Milanesi en Italia.

Schneider Electric se ha comprometido a eliminar progresivamente el SF6 de sus productos. Está creando sistemáticamente una gama completa de alternativas sostenible a sus equipos de MT basados en SF6, con nuevas ofertas ecológicas para más aplicaciones industriales, incluidas las industrias electrointensivas. Con esta acción, la empresa evitará el equivalente a unos 4 millones de toneladas de emisiones de CO2 al año.

La serie de proyectos piloto de I+D de Schneider Electric está cofinanciada por el programa Life de la UE.

