Schneider Electric y Royal HaskoningDHV transforman el tratamiento de aguas residuales con una plataforma de automatización de nueva generación

Schneider Electric, líder en la transformación digital de la gestión energética y la automatización industrial, ha anunciado la integración exitosa de su solución EcoStruxure™ Automation Expert (EAE) con el software de control de procesos Nereda® de Royal HaskoningDHV, por una tecnología de tratamiento de aguas residuales sostenible y rentable.





A principios de este año, Royal HaskoningDHV informó que Schneider Electric es su proveedor global preferente para su solución Nereda de tratamiento de aguas residuales. Gracias a esta colaboración, esta tecnología de nueva generación mejora la sostenibilidad, la resiliencia y la eficiencia de los procesos en las plantas de tratamiento del agua a través de la gestión completa del ciclo de vida, la integración con la stecnologías de la información y los servicios de tecnología operacional, y un mejor diagnóstico del sistema para los sistemas de automatización. Una arquitectura lista para la nube, cibersegura, flexible y escalable permite ahorrar en costes, al reducir la huella con arquitecturas simplificadas pero robustas, y reducir emisiones y, además, está preparada para el futuro con capacidades de IA y Machine Learning para la mejora continua.





Basada en el estándar IEC61499 de interoperabilidad, la solución integrada ha sido probada y validada con éxito a través del riguroso proceso de certificación de Royal HaskoningDHV. Los desarrolladores, operadores e integradores de sistemas pueden mejorar todos los aspectos del proceso de tratamiento de aguas, desde el diseño y la construcción hasta las operaciones y el mantenimiento. Las ventajas son evidentes: las plantas de tratamiento pueden mejorar hasta un 50% en la implementación de ingeniería, un 30% de optimización en la puesta en marcha y un 10% de ahorro en arquitecturas optimizadas y robustas.





"Hemos convertido en nuestra misión liderar la sostenibilidad de nueva generación y la transformación digital del agua, y al hacerlo buscamos siempre unir fuerzas con partners innovadores y complementarios," ha dicho Alain Dedieu, President of Water and Wastewater en Schneider Electric. "Con Royal HaskoningDHV podemos ofrecer una solución digital a prueba de futuro para el tratamiento de aguas residuales, proporcionando controles de procesos de última generación que combinan lo mejor de nuestras tecnologías de automatización con la plataforma transformadora Nereda de Royal HaskoningDHV".





"Al usar EcoStruxure Automation Expert, se reducirá significativamente el tiempo dedicado a integrar y probar el software de control para las instalaciones Nereda", ha asegurado Jelle Langedijk, Ingeniero de Procesos de Royal HaskoningDHV. "La aplicación estandarizada facilita la resolución de problemas y la adaptación de los procesos a las configuraciones específicas del cliente. La interfaz hombre-máquina (HMI) de Schneider Electric, fácil de usar, es en definitiva una solución robusta para aplicaciones industriales".





EcoStruxure™ Automation Expert está permitiendo a los operadores de planta de Nereda aprovechar la convergencia IT/OT, ampliando el alcance de la monitorización y, en última instancia, reduciendo los tiempos de inactividad no planificados con una resolución de problemas más fácil y rápida.





"Por primera vez, los expertos en los dominios de IT y OT pueden ver exactamente el mismo sistema ciberfísico, pero desde sus distintos puntos de vista ", afirma Harry Forbes, analista industrial de ARC Advisory, en el informe The Road to Universal Automation. "Esto es así porque el sistema de producción (desde el punto de vista OT) se ha mapeado en un conjunto de recursos IT estandarizados. Una vez se ha conseguido esto, las disciplinas de IT y OT podrán colaborar a un nivel totalmente nuevo y superior, y las herramientas y tecnologías de software avanzadas de IT podrán aprovecharse eficazmente en todos los puntos del proceso de fabricación".





"La principal ventaja de este nivel mucho mayor de convergencia IT/OT debería ser reducir los tiempos de inactividad no planificados, que según ARC le cuestan ahora unos 100.000 millones de dólares anuales a la industria. Actualmente, la responsabilidad de supervisar y diagnosticar los sistemas de automatización de la producción recae por completo en el personal de OT. En el futuro, el trabajo podrá compartirse. Los expertos en IT proporcionarán, supervisarán y gestionarán los recursos del sistema (informática, redes, almacenamiento, etc.), mientras que los expertos en producción gestionarán y optimizarán las operaciones de producción reales".





Acerca de Nereda

La galardonada solución de tratamiento de aguas residuales Nereda de Royal HaskoningDHV ya se aplica en seis continentes para aguas municipales e industriales. Con más de 90 proyectos Nereda adjudicados y finalizados o en fase de entrega en todo el mundo, la tecnología Nereda es un gran ejemplo de tratamiento sostenible de aguas residuales, ya que proporciona unos estándares de agua tratada líderes en la industria con un diseño compacto, menor consumo energético y poco o ningún uso adicional de productos químicos, gracias a la tecnología patentada de lodos granulares.





Para más información, visitar: https://nereda.royalhaskoningdhv.com/