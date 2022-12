Entrevista a D. Ángel González, director de GlobátiKa Peritos Informáticos, sobre la labor social de su empresa

El gabinete pericial informático que dirige D. Ángel González, GlobátiKa Lab, está formado por un equipo de peritos informáticos judiciales altamente cualificados expertos en informática forense. El perito informático es aquel profesional que analiza todos los elementos que intervienen en una comunicación digital para encontrar indicios o pruebas que esclarezcan los hechos en el proceso judicial.

GlobátiKa Lab cuenta con más del 92 % real de casos de éxito en la investigación, realización de informes periciales y la ratificación en sala del perito judicial informático. Además de encontrarse entre los líderes en el peritaje informático a nivel nacional por sus más de 20 años de experiencia en el sector, el gabinete de GlobátiKa Peritos Informáticos tiene un fuerte compromiso social con los jóvenes que buscan salidas profesionales en cualquier sector de la sociedad.

Se ha entrevistado a D. Ángel González sobre la acción social que realiza en su empresa.

D. Ángel ¿En qué consiste esta acción social en concreto?

«En nuestra empresa apostamos por los jóvenes que están en ciclos superiores de informática o en la universidad y les ofrecemos prácticas y becas en cualquiera de nuestros laboratorios informáticos.

El último acuerdo firmado ha sido con el programa Don Bosco F5, que trabaja para dotar de los conocimientos tecnológicos demandados por las empresas a los colectivos más vulnerables en el barrio del Polígono Sur de Sevilla, donde dos de cada tres personas no tienen estudios, y apenas el 7 % ha obtenido alguna titulación profesional o universitaria».

¿Qué es lo más importante que debe cumplir un trabajador en GlobátiKa Lab?

«Para nosotros, lo importante en un trabajador son los cimientos, es decir, como persona, que tenga un buen corazón y ganas de salir al mercado laboral; y como profesional, que le apasione el mundo de las tecnologías de la información. El mundo de la informática cambia constantemente, por lo que iremos modelando y formando a los trabajadores para que sepan desenvolverse en una empresa con un alto volumen de trabajo y de exigencia.

El valor humano es el bien más importante en una empresa. En GlobátiKa Peritos Informáticos aprenden con casos reales y pueden realizar prácticas in situ o telemáticas con los medios actuales.

Pero eso no vale de mucho si las personas que estamos formando no tienen inquietud en las materias o en la profesión en sí, difícil va a ser que podamos generar suficiente interés para que el estudiante consiga ser un auténtico profesional.

Sin embargo, los jóvenes o no tan jóvenes que son apasionados de la informática, de la programación o de la investigación informática, tienen un gran camino por delante con nuestra empresa.

Nuestro interés es conseguir formar personas con la misma pasión y forma de hacer las cosas. Con valores importantes como la formalidad y la honestidad, la buena praxis se convierte en el principio de la excelencia con el cliente. Por el trato, el buen hacer y la resolución de cada nuevo caso».

¿Qué objetivo se ha marcado al realizar esta acción social?

«Nuestro objetivo es conseguir encontrar a personas que tienen ese interés y curiosidad por las nuevas tecnologías y darles nuestro apoyo humano y técnico para que puedan aprender y mejorar sus capacidades de forma exponencial.

Y es que, a día de hoy, hay muchas personas que, a través de su propia motivación, son capaces de autoformarse a través de multitud de cursos online, están así mejorándose a sí mismos día tras día.

La ventaja de esta profesión es que los autodidactas son grandes candidatos a ser expertos con la ayuda de empresas que, como la nuestra, apoyan al crecimiento dentro del mundo profesional».

¿Qué cosa positiva saca cualquier persona que hace prácticas o becas con GlobátiKa Lab?

«Pues es muy interesante la pregunta y un orgullo responderte. Formamos tan bien a las personas que tenemos en plantilla que, si por cualquier causa no se quedan con nosotros, tienen un índice de empleabilidad del cien por cien. Parece que haber trabajado con GlobátiKa Lab es señal de que el candidato tiene un buen perfil. Y esto es así porque las entrevistas son realmente exhaustivas: queremos gente que quiera trabajar en esto. No los que su padre ha metido porque hagan algo, sino aquellos que revientan el teclado por la noche en su casa. Mira, te voy a poner un ejemplo: en las entrevistas, una de las preguntas a los que están estudiando ciclos formativos es ‘y qué haces en tu casa con el ordenador cuando acabas las tareas?’ y cuando la respuesta es ‘yo lo apago’, ya sabemos qué inquietud tiene esa persona.

El informático auténtico aprende, investiga, es incansable hasta conseguir el objetivo. Ese es el perfil que hay que promover, al que hay que ayudar, por el que hay que apostar. No hay mejor técnico informático, mejor ingeniero, mejor perito informático, que aquel que no se rinde. Ese es el target que perseguimos, que conseguimos, que formamos y si es posible, que nos quedamos».

Recientemente, GlobátiKa Lab se ha adscrito al sello de empresa éTICa. ¿En qué consiste?

«El sello de empresa éTICa está fundado por el Consejo General de Colegios Oficiales de Ingeniería en Informática (CCII). Y su función es la de garantizar la aplicación de un código deontológico único para toda la profesión informática, así como participar en la elaboración, en el ámbito de la Unión Europea, de los códigos de conducta, destinados a facilitar el libre ejercicio de la profesión o el establecimiento de un profesional de otro estado miembro, respetando en cualquier caso las normas de defensa de la competencia.

Para nosotros es muy importante el compromiso que ello representa para nuestra empresa de peritos judiciales informáticos. El sello de empresa éTICa nos fortalece como empresa y nos marca una serie de objetivos y valores que se ven reflejados en la profesionalidad de nuestros peritos judiciales informáticos y el compromiso por defender los derechos digitales de las personas.

Así pues, nos comprometemos a seguir una empresa éTICa fortaleciendo una relación transparente con los clientes a los cuales asesoramos desde el minuto uno en la primera llamada telefónica.

Ofrecemos un apoyo constante a nuestros trabajadores, mejorar el funcionamiento interno de la organización: para que cada profesional sepa cómo debe actuar en cada momento, mediante criterios de imparcialidad del código ético, los cuales nos permiten actuar de manera uniforme y agilizar los procesos de la empresa.

Cabe destacar que este sello de empresa éTICa promueve valores con los que nos sentimos muy conectados como elevar las cotas de satisfacción y orgullo de los empleados de la propia empresa, mejorar la motivación del equipo y el nivel de retención en la organización.

Y por último, la organización tiene el compromiso de actuar correctamente y trabajar por el bien común de la sociedad.

Esto es genial porque este sello no depende de estar o no colegiado, ya que Europa tiende a la eliminación de los colegios profesionales por la transparencia en la competencia y, además en España, la informática es profesión no regulada y, por tanto, carece de necesidad de colegio y colegiación. Sin embargo, estos señores han hecho este sello de ética que es realmente un acto en pro de la profesión en vez de mirar la colegiación o no. Creo que esta vez, sí han tenido un buen criterio en lo que lo que se busca es que el profesional dé un buen servicio al cliente, que es lo que realmente importa si queremos una profesión realmente avanzada, seria y ética».

¿Qué otras acciones sociales y premios ha recibido usted y su empresa?

«Recientemente, nos dieron un reconocimiento a la labor constante en el área de la Peritación Informática, en los Premios Pericia Tecnológica 2022, que se celebró en la Escuela Nacional de Policía y está organizada por PETEC, Asociación de Peritos Tecnológicos a la cual pertenece GlobátiKa Lab.

Estamos fuertemente comprometidos con la lucha de la Violencia de Género Digital, prueba de ello es que hemos puesto en marcha un sistema para descubrir quién le llama desde un número oculto o número privado con una poderosa herramienta (Sé Quién Eres), un programa a través del cual nuestros peritos informáticos, pueden identificar los números ocultos. Pudiendo además, certificar y grabar las llamadas realizadas a través de esos números ocultos mediante un tercero de confianza. Y todo ello para que tengan validez judicial, si decides denunciar a tu acosador.

Esta visión innovadora hizo que en 2017 me galardonasen con el Premio Coraje organizado por UPTA-Andalucía, en su edición de 2017″.

Para ir terminando la entrevista D. Ángel González, ¿cuál es la parte que más le gusta de su trabajo?

«¡Es una pasión! Hacer constantemente cosas diferentes y ayudar a las personas. Nuestro trabajo es cambiante, interesante, diferente y urgente. Nos obliga a estar en continua formación.

Me encanta usar mis habilidades de desarrollo para automatizar procesos y abaratar costes de los peritajes, usar mis conocimientos en OSINT para aumentar el alcance y resultados que muchos otros no se atreven, asesorar a abogados en interrogatorios y estrategias en los procesos judiciales. Tengo un lema que siempre digo a los clientes: ‘Hagamos las cosas bien!'»

Hasta aquí la entrevista a Ángel González, director de GlobátiKa Peritos Informáticos.