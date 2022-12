Parece no tener sentido, pero las expertas de Perricone y Medik8 lo afirman: si se tiene la piel grasa, se debe hacer uso de un limpiador en aceite

Algunas expertas del sector recomiendan usar siempre un limpiador en aceite cada noche, pero especialmente si se tiene la piel grasa. Increíble, pero cierto Quien tiene piel grasa suele siempre coincidir en una cuestión: evitar cualquier producto oleoso o mantecoso. A toda costa. ¿Tiene esto sentido? "Hay aceites secos que no producen más grasa y otros que incluso seborregulan, pero sí es cierto que otros pueden congestionar la piel", explica Raquel González, cosmetóloga y directora de formación de Perricone MD. A ello, Bella Hurtado, directora técnica de Boutijour, añade que: "suele ser un tema de percepción, algo más sensorial. Las texturas lipídicas no siempre aportan más oleosidad a la piel, pero no suelen gustar a quienes tienen pieles grasas".

Piel grasa: la más beneficiada de un limpiador en aceite

Sin embargo, este gesto de rechazo puede contravenir a este tipo de pieles, sobre todo cuando se habla de limpiadores. "La tónica para estas personas es acudir a limpiadores en gel y altamente astringentes, ya sea porque contienen arcillas, hidroxiácidos…", añade Estefanía Nieto, directora técnica de Omorovicza. "Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que el aceite se siente atraído por el aceite. Cuando usamos un limpiador de base oleosa conseguimos tener mucha mayor capacidad de arrastre para eliminar, ya no solo maquillaje o impurezas, también el exceso de grasa del rostro", explica Elisabeth San Gregorio, directora técnica de Medik8.

Y es que los limpiadores de base oleosa ya son comunes casi todas las rutinas de doble limpieza, aunque no ocurre tanto en los rituales beauty de quienes tienen este tipo de pieles más tendentes al sebo. "Pero son precisamente las pieles grasas las que más se beneficiarán de un primer paso de limpieza a base de aceites, consiguiendo purificar la piel y eliminar todo el exceso de grasa que pueda tener o haber producido a lo largo del día. En vez de sobre engrasar, reducirá considerablemente los niveles de lípidos",concluye Sonia Ferreiro, biotecnóloga y cosmetóloga, responsable técnica de Ambari.

Diferentes formatos de limpiador en aceite

Dentro de los limpiadores de base oleosa, se encuentran varios formatos. Desde las tradicionales cremas o leches limpiadoras a los bálsamos desmaquillantes, tan de tendencia ahora, así como aquellos formatos híbridos, que comienzan en aceite pero se convierten en leche desmaquillante al contacto con el agua. ¿Cuál de todos es mejor? "En realidad, aquí dependerá mucho nuestro gusto. Siempre que esté bien formulado, será un buen depurador a la hora de eliminar maquillaje, SPF y arrastrar el exceso de grasa", explica Ana Yuste, responsable de formación de Aromatherapy Associates.

Importante. Terminar con un limpiador acuoso

Si bien las pieles grasas se beneficiarán mucho de un limpiador oleoso, siempre deben terminar con un limpiador a base de agua, ya sea en pastilla o en gel, por ejemplo. "La piel tiene dos tipos de impurezas y unas son más afines con el aceite y otras con el agua. Necesita de dos limpiadores para eliminar ambos tipos de suciedad", concluye Marta Agustí, técnica facial en Purenichelab.com

Top 5 limpiadores de base oleosa

Un desmaquillante fantástico es Thermal Cleansing Balm de Omorovicza, uno de los productos más icónicos de la firma húngara. Está enriquecido con lodos Moor, altamente purificantes, curativos y freno para el estrés ambiental. Suma a la fórmula aceite de almendras, rico en vitamina E, flor de naranja energizante y un complejo termal que regenera la piel, haciendo de la fase de limpieza un paso antiedad fundamental. Se aplica directamente sobre el rostro seco y se funde hasta que se derrita el maquillaje o la protección solar, si se lleva. Después se retira con abundante agua y la ayuda de una toalla suave.

69€ en Purenichelab.com

Cream Cleanse de Medik8 es una rica crema limpiadora que recuerda más a esas leches desmaquillantes que usaban antiguamente las madres. Sin embargo, va má;s allá. Formulada con manteca de karité, envuelve la piel y la llena de nutrientes. Se aplica sobre el rostro seco, pudiendo usarse mañana y noche, se masajea para fundirse con la suciedad, para luego retirar con abundante agua tibia. Se completa con aceite de naranja dulce para suavizar la piel y glicerina con función hidratante.

31€ en Medik8.es

Easy Rinse Make-Up Removing Cleanser de Perricone MD está diseñado para eliminar con suma facilidad el maquillaje. Planteado como primer paso en la rutina de limpieza, surge del frasco como un gel que, al entrar en contacto con la piel, se transforma en un envolvente aceite. Lleva DMAE reafirmante, cúrcuma calmante y extracto de hoja de olivo con poder antioxidante. ¡Porque no solo se trata de limpiar, si además se puede cuidar la piel! En este caso, se aplica sobre la piel húmeda, se masajea suavemente sobre el rostro y se enjuaga después con agua tibia.

40€ en Perriconemd.es

¿Piel grasa pero sensible? Entonces su salvador será Inner Strength Soothing Cleansing Balm de Aromatherapy Associates. Enriquecido con aceites de Ximenia y onagra, ricos en omegas, este bálsamo limpiador calma la inflamación y restaura la humedad del tejido. Su contenido en aceite de manzanilla de los campos romanos también reduce el enrojecimiento y calma los sentidos, y no es de extrañar, puesto que es una firma de aromaterpia. Probado dermatológicamente, se adapta incluso a tipos de piel sensibles y reactivos.

51€ en Purenichelab.com

Por último, Lipid Balance Cleansing Oil, también de Medik8, es un formato híbrido. Comienza como un aceite que se masajea sobre el rostro en seco y, cuando se ha fundido bien, se le añade agua. Al seguir masajeando, pasará a convertirse en una delicada leche limpiadora que se podra retirar con agua tibia. Aporta ácidos grasos esenciales, como el Omega 6 gracias al aceite de cártamo, vitamina E antioxidante y extracto de moringa, un agente limpiador natural.

38€ en Medik8.es