Migración de máquinas virtuales ©VMWare ©ESXi con ©XSIBackup

©XSIBackup es una línea de software desarrollada por 33HOPS, Sistemas de Información y Redes, S.L., una empresa española especializada en desarrollo de software de backup y replicación para entornos virtuales ©VMWare ©ESXi. ©XSIBackup está desarrollado en C y ensamblador y funciona como un servicio que se instala directamente sobre el hipervisor ©ESXi.

Una de las características más buscadas por los usuarios de ©XSIBackup es la posibilidad de realizar migraciones de forma muy sencilla entre dos servidores ©ESXi con tiempos mínimos de parada, gracias a la capacidad de este software de realizar copias en caliente de máquinas virtuales.

Es posible descargar este software de backup y replicación para ©VMWare ©ESXi de forma totalmente gratuita e instalarlo en menos de 5 minutos.

El proceso de migración comienza con una copia completa de la máquina virtual al servidor de destino. Esta operación puede llevar bastante tiempo dependiendo del volumen de datos a transferir y el ancho de banda efectivo, lo cual no es un problema, ya que la máquina virtual puede seguir en ejecución mientras se transfieren los datos y el «footprint» o huella de uso del software es mínimo.

./xsibackup –replica=cbt «VMs(MV1)» root@a.b.c.d:22:/vmfs/volumes/datastore1

Una vez completada la transferencia inicial de la máquina virtual, se pueden realizar sincronizaciones diferenciales adicionales simplemente ejecutando el mismo comando, de forma que solamente los bloques que contienen datos nuevos serán enviados a la réplica. Es posible realizar tantas sincronizaciones como se quieran.

Una vez decidido el momento de la migración final, es decir, el momento en el que se va a pasar la producción de la máquina virtual original al clon realizado en el servidor ©ESXi de destino, se debe detener la máquina virtual a migrar, realizar una última sincronización diferencial, que apenas llevará unos segundos, encender la máquina en el nuevo servidor y redirigir el tráfico a la nueva MV.

Como parte del proceso de migración, ©XSIBackup ofrece la posibilidad de registrar la máquina clonada sobre un snapshot de prueba que permite encender la copia remota para comprobar que los discos virtuales de destino están en perfecto estado de funcionamiento y sincronización. Estas comprobaciones pueden realizarse después de cualquiera de las múltiples sincronizaciones diferenciales simplemente añadiendo el argumento –options=R, que indica al software que debe registrar la MV remota. El comando quedaría de la siguiente manera:

./xsibackup –replica=cbt «VMs(MV1)» root@a.b.c.d:22:/vmfs/volumes/datastore1 –options=R

No existe ningún límite en relación con el número de sincronizaciones a realizar hasta dar una de ellas por buena y realizar la redirección de tráfico a la máquina clonada. Pueden tomar todo el tiempo que consideren necesario y realizar cuantas comprobaciones sean necesarias.

Es conveniente recordar que los servidores virtualizados que ejecuten servidores de BBDD y/o sean controladores de dominio Windows, necesitan una operación de quiescing para asegurar la consistencia de los datos.

En el caso de que no dispongan de personal especializado o prefieran externalizar su migración, 33HOPS puede encargarse de todo el proceso para que este se lleve a cabo con todas las garantías.



