Bandas de graduación a precios excelentes con LT Distribuidora

viernes, 30 de diciembre de 2022, 08:00 h (CET)

Terminar los estudios, ya sea en el colegio, la universidad, en el instituto técnico, etc., es un verdadero reto para los seres humanos. Quienes lo logran esperan con ansias la ceremonia oficial en la que se le hace un reconocimiento a los estudiantes. Las instituciones son las encargadas de planificar todo lo relacionado con el acto. Una de las cosas más importantes que estas no pueden pasar por alto es la elaboración de las bandas de graduación. Dónde adquirirlas a un precio accesible es una pregunta muy habitual. En España, existen una infinidad de empresas que se dedican a la confección de este tipo de productos, y uno de los sitios de referencia es LT Distribuidora.

LT Distribuidora, distintas opciones para las bandas de graduación LT Distribuidora es una empresa que se dedica, entre otras cosas, a la venta de bandas de graduación a precios competitivos. Además, en esta tienda también realizan los respectivos bordados, cuidando siempre complacer la petición de los clientes.

Las bandas son de fieltro. Las mismas son tanto para adultos como para niños, con medidas estándar o haciéndolas de las medidas que se desee. La clientela puede elegir entre una diversidad de colores como blanco, azul, verde, naranja, marrón, lila, fucsia, morado, amarillo, rojo, entre muchos otros más.

Cabe destacar que las medidas estándares de las bandas adulto juveniles son de 1,50X0,14M y las infantiles 1,30X0,11M. Los modelos de 200 gramos tienen un coste de 1 euro para 100 unidades y las de 300 gramos 1,50 euros. Es importante saber que por cada diez centímetros más de largo, aumenta el precio.

Otro punto a precisar es que se pueden comprar las bandas solas al por mayor, pero también se puede solicitar la realización del bordado con el nombre de la institución, el logo, número de promoción y todos los detalles que se quieran incluir.

Toda la información necesaria para comprar en LT Distribuidora LT Distribuidora destaca en el mercado por ofrecer precios muy competitivos. Las casas de estudio que deseen saber con exactitud los colores de las bandas, los precios de los bordados, la dirección de la compañía, los canales de contacto, entre otros detalles, pueden consultar la página de la empresa, donde ofrecen toda la información necesaria.

Los bordados de las bandas de graduación son diseñados por profesionales en el área, quienes se encargan de que el acabado sea completamente delicado.

Por otra parte, trabajan bordados y serigrafía en otros productos como camisetas, chaquetas, sudaderas, pantalones, camisas, gorras, delantales, toallas, etc. Adicionalmente, venden vinilo, transfer y una diversidad de prendas sin impresión.



