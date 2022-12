Trabajar desde casa como asesor/a de Wolves Legacy Emprendedores de Hoy

viernes, 30 de diciembre de 2022, 08:00 h (CET)

Ganar dinero desde casa es algo que muchas personas persiguen en estos días, pero si además de eso uno recibe una capacitación para luego desarrollarse como profesional independiente, se obtiene el combo completo, y esta es la propuesta que tantas personas están siguiendo en el caso de la Academia Wolves Legacy, al menos entre quienes sean amantes de los perros.

Wolves Legacy Dog Food se ha fusionado con la escuela internacional de formación de psicólogos y educadores caninos Orlando Eijo International Liability Company. A partir de allí, su estrategia se basa en formar profesionales en los servicios caninos, y a la vez ofrecerles trabajar desde casa como asesores de propietarios de mascotas.

El coste para empezar a ganar dinero desde casa es 0 Efectivamente, la Academia Wolves Legacy brinda una serie de cursos gratuitos homologados y con certificado, con los que los asesores se capacitan para desarrollar su función. A partir de allí todo es muy simple: ayudan a otras personas aconsejando con sus conocimientos, y generan un ingreso que les permite pagar sus formaciones profesionales más avanzadas, pagar a una agencia de publicidad como Humart-Intel para publicitarse y crear su cartera de clientes, e incluso recibir dinero en su cuenta de Paypal.

Todas las herramientas necesarias para hacerlo En el panel de asesor/a que se le otorga completamente gratis a cada uno de los matriculados en la academia, cuentan con todas las herramientas. Se empieza con un vídeo instructivo, que explica con todo lujo de detalles cómo realizar su trabajo y cómo revisar los resultados.

El panel en sí tiene estadísticas, análisis de los alcances, etc. También se presentan creatividades, ejemplos, consejos, saldo de dinero ganado, y más para que trabajar desde casa rinda al máximo.

Cupones y comisiones Cuando un asesor/a remite un visitante al sitio web de Wolves Legacy, el sistema detecta quién lo ha enviado y a partir de allí, todo lo que esa persona consuma en el sitio durante los siguientes 60 días, le generará al asesor o la asesora una comisión del 10 % de modo automático, que se reflejará en su panel de control de inmediato a la vez que le llega un aviso a su correo.

Pero las cosas no se quedan allí, porque en ese mismo panel de control, la academia les va entregando cupones de descuento que pueden ellos a su vez obsequiar a sus asesorados, con lo que cuentan con más herramientas promocionales.

Desde cualquier parte del mundo Al tratarse la Academia Wolves Legacy de una escuela internacional, los asesores pueden operar desde y hacia cualquier país. En este momento solo en idioma español en lo que hace a cursos y piensos, pero otros artículos ya pueden venderse a países de otros idiomas, ya que el sitio tiene traducción a 18 lenguas, entre ellas el español, inglés, francés, italiano, portugués y más.

Pero no solo puede hacerse desde casa, también se puede asesorar personalmente. “Los asesores y asesoras que más resultado están teniendo – narran desde Wolves Legacy – están siempre en modo asesoramiento. No solo cuando interactúan en las redes sociales. Van a una reunión de amigos y aprovechan cuando sale un tema perros para asesorar, van al parque a pasear a sus mascotas y aprovechan cualquier contacto con otros dueños para asesorar”.

Sucede que ellos llevan en sus dispositivos móviles códigos QR para el acceso inmediato a distintas partes del sitio web con su referencia. Por ejemplo, si están hablando sobre cereales en la nutrición canina, tienen un código QR que enlaza a una parte del sitio que habla de este tema, si van a recomendar un taller sobre adicción a los premios en los perros, tienen otro QR, y así con otras cuestiones, que pueden ser desde alimentación del perro hasta psicología canina, o incluso amuletos de lobo y accesorios, etc. Cualquier contacto social, sea virtual o presencial, es una oportunidad para lucirse con sus conocimientos y sembrar la semilla de los ingresos que llegarán durante 60 días con cada nuevo consumidor que ingrese al sitio web con su referencia.

Una carrera profesional a coste cero Las formaciones profesionales de alto nivel que ofrece la Academia Wolves Legacy, por supuesto que tienen un coste, pero gran parte de los alumnos lo financia mediante su trabajo como asesor o asesora. Utilizan el crédito que acumulan en sus cuentas para pagar sus capacitaciones de nivel profesional, y hasta para pagarse luego todo o parte de las campañas promocionales para conseguir clientes, ya que Wolves Legacy tiene convenio con la agencia de marketing Humart-Intel para ofrecer descuentos a sus alumnos, y pueden aplicar el crédito generado trabajando desde casa para pagar los servicios de esa agencia de publicidad, sin necesidad de tocar dinero físico, todo integrado dentro de los mismos servicios.

Así es como muchos amantes de los perros están logrando convertirse en psicólogos y educadores caninos profesionales, y creciendo en esas carreras a partir de esta interesante oportunidad.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Series de mecanismos Panasonic, con Guijarro Hermanos Hirint explica la importancia de contar con soft skills para lograr una contratación exitosa ¿Por qué es importante aprender idiomas?, por Mister Tongues TR Moon, lámpara especial para baños con la calidad y el diseño de Insolit Bandas de graduación a precios excelentes con LT Distribuidora