¿Cómo se realiza un blanqueamiento dental? de la mano de Clínica Dental Delgado Emprendedores de Hoy

jueves, 29 de diciembre de 2022, 16:24 h (CET)

Tener unos dientes blancos y brillantes es algo que desean la mayoría de las personas. No obstante, algunas están disconformes con sus piezas dentales, ya que estas pueden lucir amarillas y en mal estado, bien sea por mala higiene bucal, por alto consumo de café, por fumar cigarrillos, etc. Por suerte, gracias a los avances de la ciencia, hoy en día existen una serie de tratamientos para lograr una sonrisa perfecta. En ese sentido, la doctora Alba Delgado, de la Clínica Dental Delgado, ubicada en Palma de Mallorca, explican cómo se hace un blanqueamiento dental, el método infalible para devolverle la tonalidad a la dentadura.

Cómo es el blanqueamiento dental en la Clínica Dental Delgado El blanqueamiento dental en la Clínica dental Delgado se realiza gracias al sistema Philip Zoom, el mejor del mercado por varias razones. Ofrece resultados rápidos en una sola visita, por lo que es una solución ideal para aquellos con estilos de vida ocupados o próximos eventos importantes. ¡Los pacientes pueden salir de su consultorio dental con un blanqueamiento de nivel profesional y dientes hasta 8 tonos más blancos que pueden durar hasta 36 meses!.

Además de su velocidad, Philip Zoom también ofrece una comodidad superior durante el procedimiento. La tecnología especial activada por luz ayuda a garantizar un tratamiento seguro y suave, al mismo tiempo que brinda resultados de blanqueamiento excepcionales. El producto no contiene productos químicos agresivos, lo que significa que no dañará el esmalte ni irritará las encías como lo hacen a veces otros productos en el mercado.

Cuándo no es recomendable hacer un blanqueamiento dental Hay ciertas circunstancias en las que no se recomienda un blanqueamiento dental. Por ejemplo, en personas fumadoras, ya que si continúan realizando esta práctica, el tratamiento va a durar muy poco y los dientes volverán a ser amarillos rápidamente. Durante el embarazo y la lactancia tampoco se recomienda, por las concentraciones de peróxido de carbamida o de hidrógeno que puedan llegar a atravesar la barrera placentaria o mamaria. Y como se trata de un tratamiento estético, no clínico, se recomienda siempre planificarlo para antes o después de esta etapa.

Para mayor información sobre todos los procedimientos odontológicos que se hacen en la clínica se puede visualizar su página web, donde también están a disposición sus canales de contacto y su dirección exacta.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.