Los nuevos lanzamientos de Aldous Bio que prometen ser un éxito

jueves, 29 de diciembre de 2022, 15:58 h (CET)

El magnesio con vitamina C, B5 y B6, el cardo mariano con alcachofa, cúrcuma, diente de león y desmodium y la melatonina pura Aldous Labs cuentan con las características necesarias para convertirse en un éxito.

Aldous Bio, la marca de complementos alimenticios libres de plástico, acaba de lanzar al mercado tres nuevos productos que se suman a los top ventas como la cúrcuma Aldous Bio con jengibre, pimienta negra y probióticos y el colágeno Aldous Labs con ácido hialurónico, coenzima Q10, zinc y vitaminas.

Se trata del Magnesio con Vitamina C, B5 y B6, el cardo mariano con alcachofa, cúrcuma, diente de león y desmodiumy la melatonina pura de Aldous Labs. Todos ellos cuentan con las características necesarias para que se conviertan en un auténtico éxito y ya están disponibles en su página web y diferentes marketplaces como Amazon, Carrefour, Planeta Huerto, Nutritienda, Decathlon, Herbolario Navarro, Bulevip, Veritas, Promofarma y Naturitas.

Complemento alimenticio ideal para deportistas Uno de los nuevos lanzamientos de Aldous Bio es la fórmula avanzada de citrato de magnesio con vitamina C, vitamina B5 y vitamina B6, un complemento alimenticio ideal para deportistas y para quienes necesitan energía yrelax.

El magnesio es un mineral esencial para el buen funcionamiento muscular, la producción de energía y la relajación, la vitamina C es un poderoso antioxidante natural, mientras que las vitaminas B5 y B6 ayudan a reducir el cansancio y la fatiga.

Cuidar el hígado y eliminar toxinas La combinación de cardo mariano con alcachofa, cúrcuma, diente de león y desmodium Aldous Labs en cantidades óptimas potencia la eficacia del complemento alimenticio para obtener mejores resultados.

El cardo mariano es una planta medicinal muy conocida por sus propiedades hepatoprotectoras, por lo que puede ser una buena ayuda para cuidar el hígado. La alcachofa, por su parte, es un diurético natural que puede eliminar toxinas, mientras que la cúrcuma cuenta con potentes propiedades antiinflamatorias y antioxidantes. Por último, el diente de león y el desmodium son plantas conocidas por ayudar a mejorar la digestión.

500 noches de sueño Para quien esté buscando una manera natural de mejorar su descanso, la melatonina 1mg Aldous Labs es una opción a tener en cuenta. Se trata de un complemento alimenticio que se presenta en 500 comprimidos para prolongar su consumo durante más de 16 meses, lo que se traduce en 500 noches de sueño.

La melatonina es una hormona natural que regula el sueño y puede contribuir a combatir el insomnio y mejorar la calidad del descanso. Además, debido a que el sueño y el estado de ánimo guardan relación, la melatonina para dormir bien también puede prevenir el estrés y mejorar el estado anímico.

Fórmula para alcanzar el éxito La fórmula del éxito de Aldous Bio consiste en desarrollar complementos alimenticios a partir de ingredientes naturales de la más alta calidad en envases libres de plástico y de mayor tamaño para reducir los envíos y las emisiones de CO2 a la atmósfera, siempre basándose en el análisis de datos.

De esta forma, la marca refuerza su compromiso con las personas comprometidas con la preservación del medioambiente que quieren cuidarse y cuidar el planeta con productos de máxima calidad.

A pesar de la desaceleración del sector del comercio electrónico, Aldous Bio batió récord de facturación el pasado noviembre facturando más de 400.000 euros en diferentes plataformas digitales, un 105 % más que en el mismo mes de 2021, y ya ha definido un plan estratégico con el objetivo de facturar más de cuatro millones de euros en 2023.



