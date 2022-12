Best House, la franquicia inmobiliaria que está imparable con la apertura de dos nuevas franquicias Emprendedores de Hoy

jueves, 29 de diciembre de 2022, 15:49 h (CET)

El mercado inmobiliario se caracteriza por un alto nivel competitivo, y por estar sometido a vaivenes que van de la mano de la coyuntura económica de cada momento. Por estas razones, formar parte de una franquicia inmobiliaria ofrece varios beneficios, ya que es posible participar de un modelo de negocio probado y obtener un éxito mayor en un plazo menor.

Hoy en día, la franquicia inmobiliaria Best House es una de las que experimenta un mayor crecimiento en España. Se trata de una marca que ha constituido una red nacional con delegaciones repartidas en más de 50 provincias españolas. Además, esta empresa, que recientemente ha sido galardonada en los VI Premios Tecnología e Innovación, ha anunciado la apertura de 2 nuevas franquicias rentables ubicadas en Estepona y Granada Juncaril.

Best House cuenta con más de 30 años de experiencia en el sector inmobiliario Esta extensa y exitosa trayectoria supone un aval difícil de equiparar en el mercado. Una de las principales características de esta firma es que es una de las únicas empresas franquiciadoras que garantiza ante un notario las prestaciones y condiciones que ofrece a sus franquiciados.

Además, los nuevos franquiciados de Best House pueden gestionar su propia cartera de clientes desde el primer día. En este sentido, esta firma cuenta con miles de inmuebles en venta o alquiler. Los propietarios de estas propiedades son bancos, financieras, fondos, promotores y particulares.

Por otra parte, los emprendedores que deciden abrir una nueva sede de esta empresa acceden a sistemas de publicidad gratuitos para promocionar los inmuebles en algunos de los mejores portales inmobiliarios. Tanto este servicio como la optimización del posicionamiento SEM y SEO en Google y en redes sociales es llevado adelante por la central de esta compañía.

Las condiciones ventajosas que Best House ofrece a sus nuevos franquiciados Al formar parte de esta franquicia, es posible iniciar la actividad sin gastos de local o personal con exclusividad sobre un territorio determinado. A su vez, el franquiciado cuenta con garantía ante notario de recuperación del canon de entrada. Asimismo, los emprendedores que escogen a esta empresa pueden optar por la duración del contrato. La renovación del mismo no requiere el pago de ninguna tarifa.

Además de estas condiciones beneficiosas, los franquiciados de Best House disponen de condiciones financieras favorables. Una de ellas, es la posibilidad de financiar el 100 % de la compra de viviendas. De hecho, más del 85 % de las operaciones financieras gestionadas por Best House son aprobadas. Esto se debe a que, a través de esta firma, es posible acceder a condiciones privilegiadas de mayorista financiero.

Best House es una de las franquicias inmobiliarias de mayor extensión en España. Por medio de esta empresa, es posible acceder a un modelo de negocio rentable y seguro.



