¿Entrenamiento ciclista en rodillo o en bicicleta de ciclo indoor?

En invierno, muchos ciclistas entrenan en sus casas, con rodillo o su bicicleta de ciclo indoor, para seguir manteniendo la forma física sobre la bicicleta y no solo cogerla cada 5 días, el fin de semana que haga buen tiempo. De este grupo hay que quitar a los ciclistas profesionales, que salen a entrenar al aire libre en cualquier época del año, haga frío o calor, llueva o nieve, etc., en definitiva, es su trabajo, igual que cualquier otra persona que también va a trabajar llueva o nieve.

El motivo es “la comodidad”. Y es normal, no es el trabajo de uno y no hay por qué arriesgarse y salir con la bicicleta de noche sin luz (ya que hay menos horas de luz en invierno) o salir esos días de lluvia con el peligro que existe de una caída en carretera o de que un coche no vea al ciclista y lo embista o si se va por la montaña en la BTT de resbalar con una piedra mojada, etc. O coger un resfriado con el frío que hace, ya que se suda un montón en las subidas (al ir tan abrigado) y luego en las bajadas uno se queda helado.

Lo que quieren todos estos amantes del deporte es, simplemente, mantener un poco la forma física, también en invierno, para salir el fin de semana, si hace buen tiempo y no ver que uno no puede ni con las zapatillas.

Llegado a este punto, la pregunta es: ¿qué es mejor: entrenar en rodillo o en bicicleta de ciclo indoor? Y la respuesta es: tan bueno es uno como el otro, ya que la finalidad de mantenerse en forma física se conseguirá, tanto con el rodillo, como con la bicicleta de ciclo indoor, aunque sí que existen unas diferencias que es bueno conocer.

Si se entrena con un rodillo, lo más seguro es que se entrenará en la misma bicicleta de carretera o BTT con la que luego se saldrá a la calle, con el mismo cambio de piñones, etc., por lo que cuando el ciclista salga al aire libre estará muy adaptado al pedaleo de esa bicicleta y los cambios de piñones, ya que es la misma que utiliza en sus salidas.

Lo negativo o “menos positivo” es que, al entrenar en un rodillo, lo más frecuente es estar todo el rato pedaleando sentado en la misma posición, ya que la mayoría de rodillos (excepto la gama alta) no están pensados para ponerse de pie durante mucho rato, sino solo unos pocos segundos, por lo que esto implicará un bloqueo de las articulaciones que si se está mucho tiempo pedaleando, no es nada bueno.

Además, con este accesorio, se ejercitarán los mismos músculos de las piernas en cada sesión, por lo que lo ideal es no alargar mucho las sesiones en rodillo más de 30 o 40 minutos, como máximo (refiriendo a ciclistas populares que, aunque estén en buena forma física, no tienen nada que ver con los ciclistas profesionales).

Si se entrena en una bicicleta de ciclo indoor, lo positivo es que, teniendo una pedaleada similar a la de la bicicleta normal, esta permitiría cambiar de posiciones de pedaleo (sentado, de pie, de pie flexionado…), lo que permitirá trabajar muchos más músculos, no tener las articulaciones bloqueadas todo el tiempo.

En relación con el tiempo de sesiones en ciclo indoor, también es recomendable hacerlas de 40 o 50 minutos como máximo, lo que pudiendo cambiar de posiciones, estas se pasarán mucho más rápido y serán mucho más divertidas.

Lo negativo o “menos positivo” en relación con la bicicleta de ciclo indoor es justo lo positivo que se ha mencionado en el rodillo. Que no es la misma bicicleta que se va a utilizar al aire libre, ni los mismos piñones, ya que las bicicletas de ciclo indoor van por resistencia (la mayoría) y no por piñones como las convencionales.

Lo que sí que recomiendan desde TelegimTV (como ya se ha anticipado anteriormente), tanto para los entrenos con bicicleta de ciclo indoor como con rodillo, es realizar sesiones cortas de entre 30 y 50 minutos y, a ser posible, dirigidas por un profesional que las haya diseñado.

Actualmente, existen multitud de plataformas de ciclo indoor virtual, pero son más recomendables las que estén dirigidas por un monitor/a profesional y cada uno pueda hacer por libre.

Un gran ejemplo es el Gimnasio Online de TelegimTV, pioneros en el sector del fitness profesional y que justo en la disciplina de ciclo indoor virtual cuentan con la colaboración del ex ciclista profesional Melcior Mauri (Campeón de la Vuelta a España y 2º del mundo en contra reloj, ganador de la Titan Desert, entre otros muchos títulos).

En el Gimnasio Online de TelegimTV, es posible encontrar multitud de clases de ciclo indoor virtual, de entre 30 y 50 minutos, diseñadas con unos objetivos técnicos de cadencias, frecuencia cardíaca o potencia en cada momento que pueden ayudar a realizar entrenos casi profesionales, una alternativa mucho mejor a hacerlos por cuenta propia.