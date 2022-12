¿Cuáles son las nuevas cuotas autónomos 2023? KS asesores lo explica Emprendedores de Hoy

jueves, 29 de diciembre de 2022, 15:31 h (CET)

Las cotizaciones a la Seguridad Social contemplarán grandes cambios de todo tipo, tanto en términos estructurales como funcionales. Entre ellos, destacan las nuevas cuotas autónomos en 2023. Ante la posible complejidad a la hora de comprenderlas y aplicarlas, una buena solución es acudir a consultorías y el acompañamiento de expertos con trayectoria como KS asesores. Estos cuentan con un plan especializado que se desarrolla en una plataforma digital, con consultoría en gestión fiscal, contable y laboral, donde se podrán exponer las bases de los cambios, los valores asociados, lo que debe y no debe cotizar el autónomo, y las fechas de pago límite.

Especificaciones de las nuevas cuotas autónomos Todos los trabajadores independientes o llamados autónomos comenzarán a cotizar a la Seguridad Social con base en sus rendimientos netos, producto de la actividad económica o razón social que los identifica. Es decir, la población de autónomos económicamente activa, ya no cotizará la cuota fija mínima de 294 euros, sino que se especificará en 15 tramos de valores mínimos y máximos en función de sus ingresos.

Esto se podrá definir al contabilizar los ingresos y restarle los gastos asociados a la actividad económica, además de algunos porcentajes si los autónomos son societarios.

Por ejemplo, el autónomo que perciba ingresos inferiores a 670 euros al mes, tendrá una cuota mínima de cotización de 230 y una máxima de 260 euros. En el otro extremo de rendimientos, quienes obtengan ganancias superiores a 6.000 euros mensuales, la cuota estará determinada entre 500 y 1.200 euros al mes.

Ventajas del nuevo régimen Una de las razones por las que este sistema de cotización para autónomos se aprobó, tiene que ver con la paridad y equidad en los ingresos percibidos, tomando como referencia la frase “quien más gana, más paga”.

Esto se debe a que hasta ahora, cualquier autónomo podía cotizar al sistema de seguridad social hasta 294 euros, percibiera o no grandes cantidades en razón de su ejercicio económico. En ese sentido, con aportes mayores de quienes más ganan, el sistema se podrá robustecer y ser sostenible en el tiempo y, por lo tanto, los autónomos podrán recibir una pensión mínima superior.

Por su parte, el Gobierno establece que durante el proceso de adaptación al nuevo régimen de cuotas, estas se podrán modificar hasta 6 veces en el año, otorgando beneficios a quienes menos ganan.

Las preeminencias que sugiere el régimen tienen diferentes aristas que, en caso de duda, se recomienda que sean consultadas expertos como los de KS asesores.



