El impulso de la figura de un interim manager para acelerar el proceso de profesionalización de la empresa familiar

jueves, 29 de diciembre de 2022, 15:21 h (CET)

Las empresas familiares muchas veces se enfrentan a grandes retos y no cuentan con los recursos internos que les permitan abordar y ejecutar un cambio ya sea en una fase de crecimiento o de reestructuración. En ese sentido, hoy en día existen soluciones empresariales por parte de terceros que pueden resultar de mucha ayuda en la empresa familiar. Por ejemplo, la empresa Manager in Motion ofrece un servicio de acompañamiento continuo de un interim manager, una figura que se encarga de acelerar los procesos de profesionalización.

Las soluciones empresariales que ofrece Manager in Motion a las empresas familiares Manager in Motion pone a disposición de las compañías familiares soluciones empresariales muy efectivas. Esta empresa brinda apoyo si necesitan poner valor a las iniciativas, redefinir responsabilidades y procesos, optimizar la fiscalidad o acompañar un relevo generacional.

Para tales fines, se establece el asesoramiento de un interim manager. Estos profesionales tienen la tarea de coger temporalmente la batuta de las organizaciones y asumir las responsabilidades que sean necesarias en un momento de transacción clave o de cambio.

Además, también se encargan de idear estrategias y planes de acción, realizan análisis exhaustivos para establecer mejoras en las empresas familiares y se enfocan en hallar una solución a cualquier tipo de problema que esté pasando.

Contar con un interim manager en una compañía puede marcar la diferencia, pues estos profesionales se caracterizan por su capacidad para organizar, planificar y sobre todo para implementar cambios para concretizar resultados. Además, son líderes empáticos y pragmáticos.

Los gerentes interinos que se asignan a cada negocio familiar que lo necesite no trabajan solos y cuentan con el respaldo de un equipo con una dilatada experiencia.

La importancia de contar con un equipo para el interim manager Para Manager in Motion no es suficiente contar con un interim manager para conducir el cambio en una empresa familiar, es mejor contar con una inteligencia colectiva basada en una comunidad proactiva. Por tal razón, el interim manager líder de un proyecto cuenta con un equipo de profesionales ayudándolo en todo lo que necesite.

La compañía especialista en soluciones empresariales destaca por utilizar herramientas y una metodología propia para agilizar y mejorar el rendimiento. El interim manager se enfoca en acelerar la entrega de resultados, gestionar cada proyecto de forma acelerativa y potenciar el compromiso del equipo interno.

Los interesados en obtener mayor información deben acceder a la plataforma de Manager in Motion, que cuenta con un equipo de Interim Managers en diversas ciudades de España.



