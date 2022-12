i2 formación ofrece cursos y talleres para ayudar a las personas mayores a salvar la brecha digital Emprendedores de Hoy

El tema de la brecha digital en la población de la tercera edad sigue siendo en la actualidad un problema preocupante en la sociedad española. Un estudio presentado por la organización Observatorio Sénior de 65YMÁS reveló que el 76 % de las personas mayores se siente afectado por este fenómeno.

La investigación puso en evidencia que entre los adultos de más edad existen muchas quejas por la falta de acompañamiento en un entorno cada vez más digitalizado. Un aporte para luchar contra esta situación son los proyectos, cursos y talleres que ofrecen entidades como i2 formación, orientados a disminuir esta exclusión social.

Un equipo joven que aporta soluciones contra la brecha digital i2 formación es una institución que ofrece cursos de formación presenciales y virtuales orientados a las personas en riesgo de exclusión por la brecha digital. Especialmente se enfocan en las personas mayores, quienes son las más afectadas por la transformación tecnológica de servicios como el bancario.

Su oferta formativa abarca no solo cursos de informática, sino también la enseñanza del idioma inglés, banca electrónica y uso de telefonía móvil. El objetivo es que este segmento de la población pueda integrarse de forma efectiva en las nuevas formas de interacción impulsadas por el desarrollo tecnológico. Destaca también el acompañamiento en la compra de equipos electrónicos y la contratación de servicios de internet.

Bajo la premisa de que «nunca es tarde para aprender algo nuevo», el personal de i2 formación aborda sus tareas con un trato cordial, humano y paciente. Aseguran que eso los hace únicos en la enseñanza a las personas mayores. El CEO de esta empresa especializada, José Moreno Gómez, viene trabajando con distintos grupos en riesgo de exclusión desde el año 2007.

Los beneficios para los mayores que estudian un nuevo idioma Además de los estudios vinculados directamente con el área tecnológica, los cursos de inglés han tenido una gran demanda entre los mayores. Moreno Gómez explica que los programas incluyen conversaciones con personas nativas y trabajo con grupos cooperativos. Los contenidos están planteados de tal forma que la edad no sea una barrera, sino todo lo contrario, una constante motivación y diversión durante el aprendizaje. Además, los beneficios para los mayores son notables. Un estudio desarrollado por científicos de la Universidad de Helsinki, en Finlandia, los evidenció. El aprendizaje de un nuevo idioma estimula la neuroplasticidad del cerebro, lo que previene enfermedades degenerativas como el Alzheimer.

Cada vez hay más conciencia social El problema de exclusión que provoca la brecha digital está generando cada vez más movilización social. El equipo de i2 formación destaca distintas campañas, como la de «Soy mayor, pero no idiota», la cual recogió más de 600.000 firmas para visibilizar este problema y que la banca mejore la atención y asistencia a este segmento de la población.

Con los cursos que ofrece esta entidad también es más sencillo para las personas mayores acercarse a las nuevas tecnologías y salvar la brecha digital.



