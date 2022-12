¿En qué consiste la cirugía ortognática?, por Clínica Birbe Emprendedores de Hoy

La armonía y el equilibrio en el rostro no son solo cuestiones estéticas, sino también de salud. Cuando una persona sufre deformidades en la mandíbula, la dentadura o en alguno de los huesos faciales, pueden verse alteradas funciones como la respiración, la deglución, la digestión o la dicción. En estos casos, el procedimiento indicado es una cirugía ortognática.

En este sentido, los especialistas en cirugía correctiva de Clínica Birbe, ubicada en Barcelona, indican que con este tipo de operación es posible conseguir una mejora en la estructura facial de un paciente. Por lo general, en estos procedimientos se corrige la posición del hueso maxilar superior y de la mandíbula.

¿Cuáles son los pasos anteriores y posteriores a una cirugía ortognática? En Clínica Birbe, el proceso comienza por un estudio de la estructura facial de cada paciente, para decidir qué tratamiento es el más adecuado para conseguir los mejores resultados posibles. A su vez, antes de la cirugía de mandíbula, es necesario efectuar un tratamiento de ortodoncia para que los dientes estén alineados y en la posición correcta.

Cada intervención se planea con un sistema virtual llamado Virtual Surgical Planning, que permite anticipar todos los movimientos necesarios e imprimir férulas quirúrgicas personalizadas. Además, de esta manera, el paciente puede observar cómo será la cirugía antes de que sea llevada adelante.

Básicamente, estas operaciones consisten en modificar tanto el tamaño como la posición de los huesos maxilares. Por eso, requiere de anestesia general, aunque la hospitalización es breve, de entre 24 y 48 horas. Esto se debe a que el procedimiento es mínimamente invasivo y no produce ningún tipo de cicatriz externa.

Durante la etapa posoperatoria, es necesario recurrir de nuevo a un tratamiento de ortodoncia para lograr una oclusión perfecta. Finalmente, se colocan aparatos de retención para impedir que los dientes se muevan a medida que pasa el tiempo.

¿Cómo son los plazos de recuperación después de una cirugía ortognática? Por lo general, los pacientes pueden retomar su rutina cotidiana en un período de entre 10 y 15 días después de la operación. Ahora bien, durante el primer mes es necesario seguir una dieta integrada por alimentos blandos para no forzar la mandíbula.

Clínica Birbe es uno de los mejores lugares para llevar adelante este tipo de intervención, ya que cuenta con un equipo profesional multidisciplinar que está dedicado exclusivamente a cirugías maxilofaciales, implantología y rehabilitación oral. Además, este centro médico dispone de instalaciones biotecnológicas de última generación que han sido diseñadas para garantizar los máximos niveles de higiene y calidad.

En Clínica Birbe es posible acceder a una cirugía ortognática con profesionales de primer nivel para recuperar tanto la estética en el rostro como las funciones esenciales de la boca.



