La oleada de pseudo curanderos llega a la industria del CBD. Mario González explica como se pueden identificar a estas empresas. La picardía es una actitud que puede llegar a cualquier sector. Lamentablemente en la actualidad, empresas como esta tienen que sufrir una competencia totalmente desleal y que roza "en algunos casos la ilegalidad" En 2022 la avalancha de marcas de dudosa procedencia inunda el mercado español, no solo están fuera de la normativa europea respecto al etiquetado y registro en el CPNP, si no que además en estos momentos surge un nuevo perfil: "los curanderos del CBD".

Si, desafortunadamente hay empresas que aseguran sanar ciertas enfermedades, animan a los usuarios a abandonar sus medicaciones y prometen cura para la desesperación de los usuarios que buscan una alternativa o un apoyo a sus tratamientos habituales.

Todo usuario habitual de CBD sabe perfectamente que cuando recibe su aceite, pone claramente "solo para uso externo". Cuando se ven las cientos de marcas que se toman la legislación europea a la ligera, "solo tenemos que preguntarnos a nosotros mismos si su etiquetado es legal y si no es así, imaginar que otras prácticas podrían utilizar para vender a toda costa ya que la respuesta es que harán lo que sea".

"¿El CBD interactúa con algún medicamento? No. ¿Se puede tomar estando embarazada? Sí. Frases como estas son auténticas locuras que se escuchan a diario. Simplemente no vale todo para vender. Hay cientos de personas que contactan con Tantrum CBD con expectativas irreales sobre el cannabidiol. Solo con entrar en su web esos mitos que han oído empiezan a desvanecerse. Tantrum CBD quiere concienciar y educar al usuario sobre el uso de cannabinoides, no vender a toda costa. Estas prácticas solo consiguen hacer daño al sector y poner en riesgo a los usuarios".

Consejos para empezar a usar productos con CBD

Lo primero que tiene que saber el usuario es que el cannabidiol no cura ninguna enfermedad, no es sustitutivo en ningún caso de ninguna medicación y es un producto de bienestar.

En segundo lugar, elegir un producto con una procedencia clara y lo más importante de todo, que esté registrado en el CPNP y que su etiquetado sea legal.

En la oferta actual de derivados del cáñamo en España existen empresas como Tantrum CBD que hacen las cosas muy bien y no son pocas.

Si, los precios varían mucho de un producto ilegal a uno legal. Esto se debe a varios factores. Por ejemplo, uno de ellos son las pruebas de estabilidad de producto. En el caso de Tantrum su coste supera los 30.000 euros. La empresa española ofrece 9 productos en la actualidad y lógicamente esto repercute en el precio final.

Formulación y envasado en un laboratorio con las ISO necesarias para esta actividad tampoco es barato y las analíticas completas por lote que sale al mercado son unos 300 euros aproximadamente, esto hace que los productos de Tantrum CBD sean más caros, pero ofrecen a los usuarios una experiencia en seguridad y calidad que otras empresas directamente no se podrían permitir.

Después de este primer año de Tantrum CBD en España, Mario González explica que las expectativas les han superado con creces, gracias a la profesionalidad de GLS en logística y al Banco Santander que suministra una plataforma de pago de calidad. Se han podido ir añadiendo productos nuevos todo el año y conservando los estándares de excelencia que caracterizan a la compañía.

Cómo nace el eslogan de "Tantrum eres tú"

La filosofía de Tantrum es de salud y bienestar, por eso Mario comenta que una mañana de reflexión hablando con uno de los deportistas españoles que son imagen de Tantrum, el cual pasaba por un momento de flojera antes de una competición, surgió solo, y le dijo "no te preocupes por el resultado, Tantrum eres tú". En ese momento se le cambió la cara y desde entonces se convirtió en mantra y eslogan de la marca.