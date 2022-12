Las ventajas de la venta de garantías a coches de segunda mano particulares, por Atlántica Garantía Emprendedores de Hoy

jueves, 29 de diciembre de 2022, 13:25 h (CET)

Pueden existir varias razones para vender un coche de segunda mano. Generalmente, esto responde a la búsqueda de renovar el vehículo. Sin embargo, más allá del motivo, este proceso puede tener varias complejidades, como las inquietudes que generan en los posibles compradores las posibles futuras averías del automóvil.

Frente a estas situaciones, una garantía entre privados puede ser la mejor solución para facilitar la venta de coches de segunda mano particulares. Esto facilita el proceso de compraventa y brinda mayor tranquilidad a ambas partes, en especial, cuando se contrata en una agencia profesional y especializada, como Atlántica Garantía.

La importancia de una garantía mecánica en la venta de coches particulares Si bien una garantía comercial no es obligatoria para vender un vehículo entre privados, el vendedor ciertamente tiene una obligación legal tras la venta. Esto se conoce como garantía legal, y lo obliga a cubrir cualquier avería o desperfecto del vehículo por un periodo de al menos seis meses tras la venta. Si bien esto no implica la obligación legal de contratar una garantía entre privados, esta última es una herramienta de suma utilidad para el vendedor, que facilita y acelera la venta, a la vez que le quita de encima cualquier molestia ante una eventual avería del coche posterior a su venta.

Atlántica Garantía es una de las formas más ágiles y sencillas de contratar una garantía mecánica de este tipo, en un proceso que toma apenas 3 minutos. Sus servicios se dirigen a la venta de cualquier vehículo particular, ya sea un coche, una motocicleta o una embarcación. Sus planes de garantía, por su parte, ofrecen amplia cobertura durante el tiempo contratado frente a cualquier avería del vehículo, la cual incluye los gastos de las piezas y los costes por mano de obra que requiera su reparación.

Las ventajas de recurrir a las garantías mecánicas de Atlántica Garantía Los servicios de Atlántica Garantía se caracterizan por su agilidad, eficiencia y personalización. En cada requerimiento, esta agencia realiza una evaluación del coche y sus características en particular, para posteriormente recomendar al cliente los planes más adecuados en su caso. Este último solo tiene que llenar algunos datos personales después de tomar su decisión, y puede realizar directamente el pago de su garantía vía online, mediante un sistema totalmente seguro. Además, los clientes participan en un programa de puntos, que les permite obtener interesantes regalos por el uso recurrente de este servicio.

Su equipo profesional, por otro lado, cuenta con los conocimientos necesarios para el arreglo de cualquier avería, mediante un trabajo que ofrece reparaciones efectivas a bajo coste. También cuenta con una extensa red de proveedores, con la cual se aseguran el suministro de todos los materiales, insumos y herramientas necesarias en cada reparación. Esta plantilla, además, atiende cada avería mecánica de forma particular y personalizada, a fin de asegurar la cobertura total de estas garantías para coches de segunda mano particulares.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas ¿Qué es el tatuaje neotradicional?, por Steel Of Doom ÉLKAR, encuentro de estrellas en el cielo de Madrid Oxydo ofrece pancartas y cubrevallas publicitarias personalizadas para eventos ¿Qué es el ‘home staging’ virtual?, por Inmocat LLOOLY lanza un modelo de stand y kiosko food truck