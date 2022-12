Atos, de nuevo seleccionada en el Dow Jones Sustainability Index (DJSI) World y Europe 2022 Comunicae

jueves, 29 de diciembre de 2022, 16:22 h (CET) Atos anuncia que se ha clasificado tanto en el Dow Jones Sustainability Index (DJSI) World y DJSI Europe para el año 2022. En el índice DJSI Europe 2022, Atos se encuentra entre las tres principales empresas del sector de servicios de TI ("TSV IT services" ) El Grupo demuestra la excelencia de su desempeño en las tres categorías evaluadas: "medio ambiente", "economía" y "social". Atos se encuentra entre las empresas con mejor desempeño en Europa y a nivel mundial en términos de ESG (prácticas ambientales, sociales y de gobierno) por octavo año consecutivo.

Con una puntuación global de 85 puntos sobre 100 en la evaluación de sus prácticas de desarrollo sostenible ("Corporate Sustainability Assessment – ​​CSA") realizada por S&P Global para el año 2022, una mejora de 2 puntos respecto a 2021, Atos se encuentra entre el 1% superior de las empresas en el sector de servicios de TI.

"Estamos muy orgullosos de estar clasificados entre el 1% de las mejores empresas del sector de servicios de TI en la evaluación realizada por S&P Global en 2022, además de ser parte del Dow Jones Sustainability Index para Europa y el Mundo por 8º año consecutivo", comentó Diane Galbe, subdirectora ejecutiva de Atos. "Este reconocimiento y clasificación entre las mejores organizaciones de nuestra industria a nivel mundial refleja el nivel de nuestro compromiso como empresa socialmente responsable. En Atos, la responsabilidad social corporativa está integrada en nuestra ‘razón de ser’ y, sobre todo, queremos colaborar a que nuestros clientes y empleados, así como a los miembros de la sociedad en general, puedan vivir, trabajar y desarrollarse de manera sostenible, en un espacio de información seguro y protegido".

Atos ha realineado sus compromisos para el cero neto para cumplir con los nuevos criterios del estándar Net Zero de la iniciativa Science Based Targets (SBTi). El Grupo ha vuelto a confirmar su objetivo a corto plazo de reducir a la mitad sus emisiones globales de gases de efecto invernadero para 2025. Asimismo, sus objetivos a largo plazo, así como su trayectoria para alcanzar las "emisiones netas cero", se han reforzado para alcanzar una reducción del 90% a más tardar en 2039 (alcances 1, 2 y 3, año de referencia: 2018) y así neutralizar el 10% de las emisiones residuales a través de varios proyectos de secuestro de carbono.

Atos ha avanzado recientemente en varias áreas de sostenibilidad. En particular, el Grupo anunció la extensión de su colaboración con Amazon Web Services (AWS) para permitir que las empresas aceleren su proceso de descarbonización con el lanzamiento de un conjunto completo de soluciones. Disponible en AWS Marketplace, este portfolio de soluciones permitirá a los clientes de AWS de todo el mundo evaluar, medir, rastrear, reducir y compensar sus emisiones de carbono con la ayuda de expertos.

Durante su evento "Tech for Climate Summit", celebrado al margen de la COP27 en Sharm el-Sheikh a principios de noviembre, Atos discutió, con su ecosistema de socios, una colaboración destinada a desarrollar tecnología sostenible con la sociedad. Capital Administrativa para el Desarrollo Urbano (ACUD) a cargo del desarrollo de la nueva capital egipcia, y el Departamento de Medio Ambiente, Alimentación y Asuntos Rurales (DEFRA) del Gobierno del Reino Unido. Atos también presentó su proyecto de desarrollo de prueba de concepto para transformar el centro de El Cairo en un distrito sostenible e inteligente.

