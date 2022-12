Auténtica locura por los muebles de salón de Ahorro Total, con descuentos de hasta el 70 % Emprendedores de Hoy

Con la amplia variedad de opciones que ofrece la tienda Ahorro Total en muebles de salón, son muchas las personas que ya están pensando en convertir sus hogares en todo un ejemplo de diseño, estética y funcionalidad. Desde grandes estancias hasta pisos pequeños, los muebles que ofrece esta tienda online se ajustan a la perfección a cualquier tipo de vivienda.

Uno de los elementos que define la decoración de un salón en cualquier hogar son los muebles donde se coloca la televisión y demás objetos del salón. Como en Ahorro Total son conscientes de ello, ponen a disposición de sus clientes un amplio catálogo de muebles de sala con descuentos de hasta el 70 % durante todo el año.

El modelo ideal para cualquier salón está en Ahorro Total En los espacios actuales, la funcionalidad es clave en el momento de elegir un mueble para el hogar y, en este caso, los muebles que se colocan en el salón no son la excepción. Estos, entre otros requisitos, deben ser adecuados al equipo de TV que se quiere instalar, a los equipos de sonido y a los demás elementos que se usan en el salón. Para responder a todas las necesidades que tienen las residencias, Ahorro Total ofrece una gran variedad de muebles de sala que se adaptan a cada espacio.

En la tienda, uno de los modelos más buscados es el Zeta, que desdeque ha salido al mercado, se ha convertido en el apilable más vendido. El alto nivel de ventas de este mueble no solo se debe a su precio, 98 € con IVA incluido (sin descuento, el precio es de 244 €) sino también al diseño y a la combinación de colores claros que se emplean en su fabricación. En la página web de Ahorro Total, lo definen como un mueble muy atractivo y muy útil, ideal para salones o salas de estar que disponen de pocos metros cuadrados y que tienen poca luminosidad.

Ahorro Total, calidad y confianza a un gran precio Hay quienes buscan un mueble de salón para almacenar objetos, es decir, un modelo que destaque por su gran funcionalidad. Para ellos, el modelo Vinicius, de 234 cm y por un precio de 199 € (sin descuento asciende a 286 €), es perfecto. Este modelo combina el diseño minimalista con la calidez del color sonoma y del blanco, que siempre es una buena elección. Sus estructuras alternas permiten incorporar diferentes elementos, en caso de que se quiera colocar mucha decoración, o dejar con pocos detalles para seguir la misma línea minimalista.

Además de una gran variedad en muebles de salón, Ahorro Total ofrece a sus clientes muebles para otras estancias de la casa como son las habitaciones, tanto individuales como de matrimonio. Y la tienda no solo se queda ahí, sino que apuesta por aplicar descuentos de hasta el 70 % todo el año en muchos de sus productos, los cuales se pueden adquirir financiados por medio de un plan de pago en 24 meses y sin intereses, con múltiples facilidades de pago.

Los muebles de Ahorro Total, de fabricación española, serán recibidos por el cliente con rapidez, si están en stock normalmente en un plazo de entre 2 y 8 días hábiles.

Cualquiera de los modelos de mueble de salón de Ahorro Total por el que opte el cliente será una gran alternativa para el almacenamiento y la decoración del hogar, haciendo así de esta estancia de la vivienda un espacio ideal para pasar largas horas de la jornada.

El catálogo completo de la firma se puede ver en su página web oficial.



