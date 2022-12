Silt lanza su servicio de verificación de identidad a todo el mundo Comunicae

jueves, 29 de diciembre de 2022, 13:34 h (CET) Después de un año de consolidación y desarrollo inmejorable, Silt proyecta seguir ofreciendo sus servicios de verificación de identidad a entidades y particulares de todo el mundo, llegando además a posicionarse entre las 100 mejores startups de España según El Referente Silt se confirma como el aliado de la lucha al fraude en todo el mundo

2022 ha sido un año de gran crecimiento para la startup española: ha expandido sus servicios a todo el mundo, haciendo hincapié principalmente en Europa y América Latina, pero empezando también en países de Asia.

Además, su expansión no abarca sólo los territorios geográficos en que está actualmente operando, sino también el desarrollo de su tecnología basada en AI (inteligencia artificial) que permite comprobar la identidad de los usuarios en tiempo real.

Silt ha logrado mejorar aún más su proceso de verificación de identidad:

Identificando más de 12.000 documentos diferentes .

. Verificando usuarios en 2 segundos , siendo así la solución más rápida y con menor fricción para onboarding y verificación de usuarios.

, siendo así la solución más rápida y con menor fricción para onboarding y verificación de usuarios. Examinando documentos con más de 138 lenguas y alfabetos distintos (incluyendo latín, cirílico, hebreo, griego, árabe, chino).

y alfabetos distintos (incluyendo latín, cirílico, hebreo, griego, árabe, chino). Dando soporte a cualquier país del mundo tanto para la verificación de documento (KYC) como lanzando también la verificación automática de empresas y autónomos (KYB) para España, y próximamente para Portugal e Italia. La startup, de hecho, es pionera en este último servicio mencionado: son los primeros en ofrecer verificación de empresas y autónomos para el onboarding de clientes B2B.

Por esta misma razón, El Referente, revista líder de información sobre startups e innovación, ha incluido a Silt entre las primeras 100 mejores startup de España.

Silt, la respuesta sin fricciones a la suplantación de identidad para todo el mundo

Silt es una startup española que ayuda a usuarios, empresas y autónomos a automatizar los procesos de onboarding de usuarios y autenticación de identidad proporcionando una herramienta rápida y sin fricciones.

Su tecnología permite verificar a un usuario en tiempo real a partir de fotos de sus documentos y un selfie. Además, y no menos importante, Silt se encarga de crear una identidad digital con la finalidad que cada usuario pueda reutilizar su verificación para futuras empresas.

Más del 95% de los usuarios, en Silt, se verifican automáticamente. La startup ha bloqueado a usuarios que estaban intentando suplantar la identidad de terceros y cometer así operaciones fraudulentas.

Además de verificación de usuarios con la identidad digital, ofrecen la gestión de documentos a punto de caducar y notifican directamente a los usuarios que lo actualicen, para que el cliente no tenga que preocuparse de estos inconvenientes que podrían gravar en su operatividad y facturación.

También, tienen dos listas distintas para luchar contra el fraude:

Una lista de mala conducta propia , que es más rápida y eficaz que las de la CIA, FBI o Europol: Silt notifica a sus clientes cuando un usuario ha cometido un delito o ha actuado de forma maliciosa dentro de su propia red de clientes, para así anticipar el fraude antes de que ocurra.

, que es más rápida y eficaz que las de la CIA, FBI o Europol: Silt notifica a sus clientes cuando un usuario ha cometido un delito o ha actuado de forma maliciosa dentro de su propia red de clientes, para así anticipar el fraude antes de que ocurra. Chequeos en listas de AML, donde se detecta a los usuarios que han cometido algún tipo de fraude a nivel mundial aunque no pertenezcan a la base de datos de la startup.

¿Cómo funciona Silt?

Silt trabaja con todo tipo de clientes en los sectores de movilidad, delivery, gig economy, juego online, fintech, crypto, proveedores del hogar y telecoms entre otros.

La startup cobra por usuario verificado de forma satisfactoria a mes vencido. Su principal misión es la de democratizar la verificación automática de usuarios ofreciendo precios más accesibles y justos para aquellos sectores que hoy no se lo pueden permitir debido a sus márgenes más bajos: por esta misma razón sus competidores están principalmente enfocados al sector de fintech, donde se encuentra un mercado con características concretas y servicios más caros.

Además, otro de los objetivos principales de Silt es mejorar la experiencia de sus usuarios: los cofounders, Marc Pérez Martí y Gabriel Oliveira-Barra, lanzaron este proyecto con el objetivo de crear una herramienta de KYC que no provocase fricción al usuario y que fuese rápida, amigable e intuitiva.

Los clientes pueden integrarse con Silt sin tener que hablar con nadie, en tan solo unos sencillos pasos, sin implementar código y sin ningún tipo de compromiso gracias en parte al sistema de self-service onboarding que acaban de lanzar.

Ofrecen hasta 50 verificaciones gratuitas al mes y un servicio al cliente cercano y eficiente.

