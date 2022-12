Cómo encontrar proveedores de productos para una tienda online Emprendedores de Hoy

jueves, 29 de diciembre de 2022, 12:46 h (CET) Las personas o empresas que tienen una tienda online o quieren montar una deben buscar un buen proveedor de productos. A continuación, se citan consejos y recomendaciones sobre cómo encontrar una empresa para adquirir productos al por mayor.

¿Por dónde empezar? Por supuesto, es importante empezar por definir un concepto propio. ¿Qué se quiere vender? ¿Cómo están representados estos productos en el mercado? ¿De qué presupuesto se dispone para comprar los productos? Todas estas preguntas facilitarán la búsqueda de una empresa mayorista. Al fin y al cabo, es posible empezar con un presupuesto más reducido. Es posible que algunas empresas estén buscando un producto que se pueda personalizar porque quieren destacar en el mercado. Esto también requiere un tipo diferente de mayorista.

Hay que tener claro lo que se va a hacer y vender antes de iniciar la búsqueda. Si se dispone de un gran presupuesto y se quieren fabricar productos, será necesario buscar proveedores en el extranjero.

¿Cómo encontrar empresas de productos al por mayor? Cuando esta pregunta se realiza a diferentes empresarios, la primera respuesta suele ser: realizar una búsqueda en Google. Y no es una idea demasiado descabellada. Al no tener claro lo que se quiere hacer y vender, es mucho más fácil empezar a buscar en los buscadores. Otra buena alternativa es consultar el sitio web de Global Sources en español. En este sitio web es posible encontrar diferentes mayoristas y productos de todo el mundo.

Otra opción es pedir ayuda a otros empresarios. Normalmente, no están tan dispuestos a revelar sus fuentes, por ello realizar una búsqueda activa en Global Sources puede ser la opción más recomendable.

¿Es una buena idea seleccionar a un mayorista online? Comprar productos al por mayor online es, seguramente, la mejor alternativa. Muchos productos no se pueden encontrar de forma presencial en la ciudad o en un polígono industrial. Hacerlo de forma presencial, será un poco más difícil.

La ventaja de hacer un pedido por internet es, por supuesto, la gran variedad de productos y mayoristas que se pueden encontrar. La posibilidad de negociar con distintos proveedores y consultar diferentes precios es una ventaja muy significativa que no se tiene si se realizan negocios con empresas b2b presenciales.

Comprar en el extranjero Actualmente, lo más habitual es adquirir productos de venta al por mayor a través de empresas que se encuentran en el extranjero. Antes de cerrar cualquier trato, es muy importante asegurarse de antemano sobre todas las condiciones de compra, las características y peculiariedades de cada producto y los plazos de envío y entrega establecidos.

También hay que tener en cuenta los posibles cargos de aduanas, impuestos y otros cargos que pueden aumentar el coste total de un pedido de productos para su venta.



