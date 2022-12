Los afectados por la fiebre del cash back conseguirán ahorrar estas Navidades Emprendedores de Hoy

La incertidumbre económica en la que se ha visto envuelta toda Europa hace que el espíritu navideño, o al menos el gasto que lo acompaña, no sea igual que el de otros años para muchas familias.

La subida del Euribor, el encarecimiento de la factura de la luz y unos precios cada vez más elevados, han impulsado a las familias a tomar medidas para intentar pasar unas Navidades felices.

Muchos fueron previsores y aprovecharon las ofertas del Black Friday; otros, van más allá y han optado por el cash back, un sistema de pago por el que los comercios les devuelven parte del dinero que han gastado en sus compras.

Lyconet y Myworld son dos de los principales impulsores del cash back a nivel mundial. De hecho, han expandido esta estrategia comercial en más de 50 países, siendo ya más de 100 millones de usuarios los que utilizan este método de pago para realizar sus compras.

¿Cómo sacar partido al cash back estas Navidades? Son muchas las compras que una familia media realiza en estas fechas y la cuesta de enero se puede hacer muy cuesta arriba si no se controlan los gastos como es debido.

El cash back, bien utilizado, puede dar a los consumidores ese impulso que necesitan para enfrentar sus compras en estas fechas sin tener que renunciar a la magia de la Navidad.

Lyconet y myWorld cuentan con una plataforma en la que los usuarios pueden realizar sus compras online y obtener parte del dinero que se han gastado. Además, también pueden obtener puntos de compra que podrán canjear en otras ocasiones.

La aplicación es gratuita y, si no se dejan llevar por el consumismo, los consumidores pueden obtener hasta 1000 euros de ahorro en sus compras.

El sistema de cash back no solo funciona online. Los afiliados pueden realizar sus compras en establecimientos asociados con myWorld, como El Corte Inglés, FNAC o Carrefour y obtener las mismas ventajas que si realizan su compra online.

Ejemplos de regalos navideños que se pueden encontrar en myWorld En la plataforma de myWorld se pueden encontrar todo tipo de regalos para todos los públicos.

Los más sofisticados pueden apostar por viajes de ensueño con TravelWorld, para disfrutar de unas increíbles vacaciones, o prendas de primeras marcas.

Lyconet y myWorld también incluyen en su plataforma muchos comercios locales. De esta forma, se impulsan las compras en los pequeños comercios en los que siempre se puede encontrar ese regalo con encanto que tanto tiempo se lleva buscando.

Otra posibilidad es regalar a los más allegados la posibilidad de ahorrar o de obtener ingresos extra invitándoles a participar en el programa de afiliados de la compañía.

Este sistema lleva existiendo años en países como Austria y, poco a poco, se abre paso en España en un clima favorecedor para que Lyconet y myWorld se sitúen como líderes del cash back en el país.



