Alisys mostrará su plataforma de teleoperación de robots y un robot sociosanitario en CES Las Vegas

jueves, 29 de diciembre de 2022, 12:55 h (CET) Alisys, empresa española de tecnología líder en el desarrollo de plataformas de teleoperación, gestión y análisis de flotas de robots, drones, dispositivos autónomos e IoT, participará como expositora en la próxima edición del CES Las Vegas 2023. El evento tendrá lugar del 5 al 8 de enero en el LVCC North (Las Vegas Convention Center North) y Alisys estará presente en el stand número 9620 Alisys es una de las seis compañías españolas que participan en el evento. Los visitantes del stand de Alisys podrán teleoperar robots in situ o ubicados físicamente a 8.600 kilómetros, en las oficinas de la compañía en España. La compañía presentará su primer prototipo de robot sociosanitario.

En el marco de la feria, Alisys llevará a cabo demostraciones de teleoperación in situ del robot Go1 de Unitree Robotics y también de teleoperación remota del robot Spot de Boston Dynamics, ubicado en las oficinas de la compañía en España a más de 8.600 kilómetros (5,343 mi) de distancia a través de la plataforma de teleoperación desarrollada por la compañía. Quienes se acerquen al espacio de Alisys en CES podrán teleoperar estos dos robots cuadrúpedos, con los que la empresa está llevando a cabo proyectos de inspección y vigilancia en entornos industriales y peligrosos.

Además, Alisys presentará en CES su primer prototipo de robot sociosanitario, un dispositivo diseñado específicamente para dar cobertura a este sector. Este robot está equipado con tecnologías que le permiten interactuar con las personas de manera natural y proporcionar apoyo y asistencia en el cuidado de la salud.

El robot sociosanitario puede ser controlado a gran escala desde la plataforma en la nube de la compañía y, además, está pensado para integrarse con una serie de herramientas y dispositivos, como un monitor de signos vitales, que le permiten realizar tareas específicas en el ámbito sociosanitario de manera autónoma. Además, está diseñado para ser fácilmente transportable y puede ser utilizado tanto en entornos domésticos como en centros sanitarios.

Una plataforma de teleoperación en la nube para la implantación real de la robótica

La plataforma de teleoperación de Alisys es una solución innovadora que permite la gestión y el control remoto de flotas de robots, drones y dispositivos autónomos. Esta plataforma cuenta con una interfaz intuitiva y fácil de usar, que permite a los usuarios monitorizar en tiempo real el estado de sus dispositivos y llevar a cabo teleoperaciones de forma sencilla y segura.

La plataforma de Alisys también incluye herramientas de análisis y seguimiento que permiten optimizar el rendimiento de las flotas y tomar decisiones informadas en tiempo real. Además, esta plataforma está diseñada para ser escalable y adaptarse a las necesidades de cualquier tipo de organización, desde pequeñas empresas hasta grandes corporaciones. Y es que la gestión unificada desde la plataforma elimina tiempo de programación manual e individual en cada dispositivo y aumenta las funcionalidades de los robots, drones y dispositivos IoT, utilizando servicios de última generación que pueden superar, incluso, la limitación de cada modelo.

Esta plataforma aspira a ser un facilitador en la implantación real de la robótica en diferentes industrias dado que su implantación reduce los costes operativos, unos recursos que pueden emplearse en otras tareas y también en el aumento de la seguridad, ya que con la teleoperación se pueden evitar tareas presenciales que puedan suponer un riego para los empleados que las desempeñan.

En palabras de Eduardo Gómez de Tostón, CEO de Alisys: "la robótica es ya una realidad y nuestra plataforma contribuye a acelerar ese despliegue de diferentes dispositivos porque tiene como objetivo reducir los tiempos de puesta en marcha y ahorrar costes de formación y desarrollo. Por otro lado, el análisis de datos captados por los dispositivos autónomos y los sensores IoT permite tomar decisiones de negocio y operaciones más ricas y fundamentadas".

Eduardo Gómez de Tostón, CEO de Alisys: "La seguridad de los empleados es uno de los beneficios de la plataforma robótica que más valoran las compañías. Desde una sala de control, los operarios puedes teleoperar un robot para que realice tareas peligrosas. Un hecho que supone toda una revolución para seguridad de los empleados en multitud de sectores, por ejemplo, en inspecciones de seguridad en plantas nucleares", añade.

Alisys es una empresa pionera en el desarrollo de tecnologías de teleoperación y está comprometida con ofrecer soluciones innovadoras y sostenibles para la gestión de flotas de robots y dispositivos autónomos. "Si estás interesado en conocer más sobre la tecnología de Alisys, no dudes en visitar nuestro stand en el CES 2023".

INFORMACIÓN SOBRE ALISYS

Alisys impulsa la digitalización de las organizaciones mediante soluciones tecnológicas que simplifican los procesos de comunicación y operación, reducen los costes, optimizan los recursos y mejoran los resultados de negocio.

La compañía es pionera a nivel mundial en el desarrollo de soluciones cloud para la gestión, teleoperación y análisis de flotas de robots, drones y dispositivos autónomos. Su plataforma simplifica el despliegue real de estos dispositivos y su integración en los procesos de diferentes industrias. Además, las organizaciones recurren a Alisys para obtener ventaja de las tecnologías más disruptivas optimizando los procesos de experiencia de cliente y mejorando su eficiencia más de un 30%.

Con más de 20 años de experiencia, Alisys es partner tecnológico de Vodafone y Boston Dynamics, Operador de Comunicaciones Electrónicas en España y otros cinco países europeos. También es partner oficial de Softbank Robotics, Google, IBM y Cisco.

www.alisys.net

www.alisysrobotics.com

CES Las Vegas en números

Esta esperada edición de CES Las Vegas llega con unas excelentes expectativas en cuanto a expositores, número de visitantes y cobertura por parte de los medios de comunicación. Según los datos oficiales del evento, para esta edición de 2023 se estima que unas 100.000 personas pasarán por Las Vegas Convention Center desde el 5 hasta el 8 de enero, de los cuales se estima una tercera parte será de fuera de Estados Unidos. El espacio para albergar a los expositores se ha duplicado en esta edición y ya se han ya se han registrado 2.400 compañías.

Además, el evento contará con una gran repercusión y cobertura en los medios de comunicación, ya que se han acreditado para cubrirlo más de 3.000 medios de todo el mundo.

