Bubbo Tv, la nueva plataforma gratuita de canales streaming

jueves, 29 de diciembre de 2022, 11:07 h (CET)

«Los canales de televisión más conocidos al alcance de tu mano». Así es como se presenta Bubbo Tv, la nueva plataforma gratuita con canales de streaming, denominados fast channels, que, en apenas un mes desde su puesta en marcha, ya cuenta con una oferta de más de 500 canales repartidos en quince categorías. Ya sea de música, deportes, cocina, noticias, películas, documentales o series, Bubbo Tv tiene lo que necesitan ver las personas en cada momento. A día de hoy, miles de usuarios de todo el mundo disfrutan de este servicio gracias a su amplia oferta de canales en su idioma nativo. Hoy en día, las opciones de consumir contenido en streaming de forma gratuita son limitadas. Cada vez más, las plataformas van aumentando sus tasas y al final el precio acaba disparándose. Desde Bubbo, quieren cambiar esta situación y decidieron lanzar su nuevo proyecto: Bubbo TV. Esta plataforma permite al usuario navegar por el amplio catálogo de forma gratuita y sin necesidad de registro. Está disponible en más de diez idiomas y su acceso es totalmente libre desde navegadores web de todo el mundo, así como en Fire TV y en Android TV. Aunque muy pronto se podrá disfrutar también a través del servicio de Apple TV, Smart Tvs o Samsung TV y LG.

Para los más aficionados, han lanzado Bubbo TV PREMIUM, un plan de suscripción, con el que por solo 1,99€/mes, pueden eliminar los anuncios antes de la conexión con cada canal y también acceder a canales de más calidad. Además, a partir de enero de 2023, empezarán la creación de su propio catálogo de VOD con el fin de ampliar el servicio mediante una oferta atractiva de contenidos en formato de películas y series, cubriendo así las nuevas necesidades de los usuarios de la plataforma. El Confidencial, CNN international, 24h, National Geographic, Canal Historia o Teledeporte son algunos de los canales que se pueden ver desde la plataforma de forma ininterrumpida. Sin duda, una plataforma perfecta para tener en un solo sitio una gran variedad de canales de lo más interesantes.

En definitiva, con Bubbo ya se puede disfrutar de todo tipo de contenidos en streaming y obtener recomendaciones de forma gratuita a través de sus nuevos servicios, porque, cuando no se sepa qué ver, con Bubbo se podrá saber.

Esta es la lista de algunos canales

Noticias: Euro News, El Confidencial, 24h, CNN International, Abc News, BBC News, DW News, Info Wars, Newsy.

Deporte: Teledeporte, Real Madrid TV, Red Bull, Stadium, USA Today Sports, Super Tennis.

Películas y series: Classic Cinema, Cinevault 80s, Top Cine, Persiana Comedy, Filmstream, Red Box Film, FilmRise Family, AVA Series, Haunt TV, Juntos.

Documentales: National Geographic, Real Stories, Journy, Museum TV, History East, Magellan TV, New Hampshire Chronicles, Monarch Channel.

Entretenimiento: People TV, Holly Wire, High Times, Go USA TV, Comedy Channel, Buzzr, Time Line, Popstar TV.

Infantil: Clan, Cartoon Network, Lego, DreamWorks, Amuse Animation, Cartoonito, Brat TV

Cocina: Bon Appétit, Food 52, Chef Champion, So Yummy y Tastemade.

