Energybox renueva la subvención de las facturas energéticas de la Asociación Nazaret

jueves, 29 de diciembre de 2022, 11:34 h (CET) Durante 2022, Energybox subvencionó el 75% de los importes de la factura de la luz de la Asociación Nazaret. Tras esta nueva renovación para 2023, la asesoría energética especializada en ahorro energético espera poder acercarse al 100% de subvención en el importe de las facturas de luz de la ONG En los últimos años se han producido una serie de acontecimientos que han provocado una crisis energética sin precedentes y, por tanto, un encarecimiento de las facturas de luz y gas. De tal modo, muchas personas en situación de vulnerabilidad se han visto en una situación de imposibilidad de hacer frente al pago de dichas facturas. No obstante, también hay muchas empresas y organizaciones, especialmente ONG, que debido a sus limitadas fuentes de ingresos también han notado especialmente dicho encarecimiento.

Ante esta coyuntura, muchas son las organizaciones y empresas que han decidido actuar para paliar esta situación y ofrecer ayuda a quienes más lo necesitan. Este es el caso de la asesoría energética especializada en ahorro energético, Energybox, que en 2022 decidió subvencionar el 75% de los importes de la factura de luz de la Asociación Nazaret y, particularmente, para las sucursales que tiene en Madrid.

El acuerdo firmado en diciembre de 2021 acaba de ser prolongado por un año más hasta, como mínimo, finales de 2023. Lejos de conformarse con las condiciones de 2022, Energybox espera poder aproximarse al 100% de subvención del importe de las facturas de la luz gracias a diferentes gestiones de asesoramiento que permitan reducir el importe de dichas facturas.

Esta colaboración se enmarca dentro de una serie de acciones llevadas a cabo por parte de Energybox con diferentes ONG, pues consideran necesario ayudar a organizaciones involucradas en ayudar a los colectivos más desfavorecidos, entendiendo que se les hace más gravoso los importes de las subidas de la luz por ser personas que no tienen ánimo de lucro y no reciben ingresos por su actividad.

Acerca de Energybox

Energybox es una asesoría energética con sede en Madrid especializada en el ahorro energético de instalaciones industriales y domésticas mediante la aplicación de estrategias de ahorro energético en aplicaciones eléctricas y energéticas.

Constituida en 2010 por un equipo surgido de la unión de un grupo de ingenieros que han desarrollado durante más de 15 años sus carreras profesionales en sectores de consultoría, electricidad, energías renovables, eficiencia energética, construcción y mantenimiento industrial. Su fin es, mediante el asesoramiento energético, ayudar a organizaciones a establecer sistemas y procesos necesarios para implementar un sistema de gestión de la energía eléctrica que permite reducir los costes eléctricos y reducir la emisión de gases con efector invernadero.

El código ético está basado en la defensa de los clientes y, por ello, ponen todo el énfasis en el mejor estudio, análisis y asesoramiento personalizado para posicionarse como una de las consultoras energéticas más reconocidas en España.

Acerca de Asociación Nazaret

La Asociación Nazaret trabaja en el barrio madrileño de San Blas con el objetivo de mejorar la calidad de vida de sus familias y menores.

Un grupo de voluntarios atiende diaria o semanalmente las necesidades del barrio de San Blas que se encuentra en constante crecimiento. El objetivo específico es dignificar la vida y existencia de todos los vecinos y familias que por diferentes motivos se enfrentan a dificultades sociales como problemas de salud, laborales, económicos, de convivencia o de violencia familiar, entre otros.

