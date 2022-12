Party Time by Popa: justo a tiempo para estas Navidades, Popa lanza su primera colección cápsula de zapatos de fiesta Comunicae

jueves, 29 de diciembre de 2022, 11:18 h (CET) Además Popa llega a Guatemala de la mano de Step Up! Out Feet junto con otras dos marcas punteras Compuesta por dos diseños disponibles cada uno en tres colores diferentes, Popa tiene la propuesta ideal para estos días tan especiales. Ir guapa y cómoda sí va de la mano para esta exitosa firma de calzado.

Por un lado la sandalia de tacón Monsul, en color perla, negro y beige, con tacón ancho de 12cm, plataforma con la puntera redonda de 3cm y pulsera en el tobillo. Y por otro lado, el modelo Minas, también en color perla, negro y beige, esta vez cerrado con mismo tacón ancho de 12cm y plataforma.

POPA EN PLENA EXPANSIÓN

Popa como marca española de calzado y accesorios inspirada en la brisa del Mediterráneo, llega a Guatemala de la mano de Step Up! Out Feet junto con otras dos marcas punteras. Se trata de la nueva tienda de calzado en Guatemala, que nace con la necesidad de dar un paso al frente con zapatos cómodos y trendy para crear una nueva concepción del estilo.

Step Up! Out Feet ofrece calzado de calidad y marcas internacionales como Popa, Munich Sports y Crocs.

En este caso, como Popa cuenta con su propia fábrica, esto permite controlar la calidad del proceso de fabricación de sus productos de inicio a fin. Las mejores pieles laminadas, los serrajes, las cuerdas de yute naturales, parafinadas, tostadas y coloridas están presentes y combinadas para ofrecer gran variedad de modelos en cada colección para mujeres y hombres.

La tienda vanguardista que recorre las diferentes capitales de la moda y que pone al alcance de todos las nuevas tendencias, está lista para recibir en Plaza La Estación, zona 10, Guatemala.

Popa cierra el año habiendo sacado nueva colección de fiesta, en expansión continua, con nueva linea de accesorios (sudaderas, calcetines, bolsos) ¿Qué traerá el 2023?

