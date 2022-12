Herbalife Nutrition se une a sus deportistas por un planeta sostenible

Esta declaración de intenciones refuerza el compromiso de la empresa con su objetivo "Nutrir a las personas y al planeta". Varios deportistas de sus clubs patrocinados (Atlético de Madrid Femenino, Herbalife Real Betis y Real Valladolid) se han sumado a este manifiesto "Solo tenemos un planeta y tenemos la responsabilidad de cuidarlo". La multinacional especializada en nutrición y vida saludable, Herbalife Nutrition, ha lanzado un manifiesto en favor de la sostenibilidad que refuerza el compromiso de la empresa con la protección medioambiental y el cuidado del planeta. Varios deportistas de sus clubs patrocinados (Atlético de Madrid Femenino, Herbalife Real Betis y Real Valladolid) se han sumado a este manifiesto con un llamamiento a la concienciación sostenible: "Queremos que juegues en nuestro equipo".

Herbalife Nutrition lleva 40 años creando productos de nutrición de calidad y tiene un compromiso claro: nutrir a las personas y al planeta. Con el propósito de proporcionar acceso a una nutrición personalizada a millones de personas en todo el mundo y combatir el hambre, en 2020 presentó su iniciativa "Nutrition para Hambre Cero", a través de su Herbalife Nutrition Foundation y socios globales como la ONG Feed the Children y The Hunger Project. Mediante la educación nutricional, Herbalife Nutrition llega a cientos de comunidades alrededor del mundo para mejorar su calidad de vida. Su experiencia en nutrición le permite ofrecer, no solo nutrición de calidad, sino también crear herramientas que fortalezcan a los más vulnerables.

Por otra parte, y además de defender una buena nutrición y un estilo de vida activo para la buena salud de las personas, Herbalife Nutrition ha implementado un proceso de fabricación minimizando los daños al medio ambiente, contribuyendo así a un futuro más sostenible y a una economía circular. El 75% de los envases que utilizan son totalmente reciclables y el 14% lo son parcialmente, además de implementar políticas para conseguir eliminar completamente el uso del papel para el 2023. Por otra parte, la compañía ha creado una cultura corporativa ligada a la ecología y a la conservación ambiental que, junto a su acuerdo con la entidad Plastik Bank, dedicada el reciclaje de plásticos a través de la tecnología de vanguardia, afianza su compromiso con el cuidado del planeta.

"Nuestro planeta necesita nuestra ayuda para funcionar correctamente y seguir ofreciéndonos lo mejor de la naturaleza", comenta Tara López, Directora General de Herbalife Nutrition España. "Desde Herbalife Nutrition, queremos ser parte de la solución, y mediante este manifiesto nos hemos unido a nuestros deportistas para reiterar nuestro compromiso por un planeta más sostenible y transmitir este mensaje a todas las generaciones venideras".

El mundo todavía tiene grandes retos que afrontar para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Por ello, es necesario que el "Equipo Herbalife Nutrition" cuente con el mayor número de miembros en pro de la protección medioambiental y de un planeta sostenible.

Mirando hacia el futuro de manera sostenible

A pesar de los importantes avances que se están realizando en este sentido y de los objetivos logrados, queda aún mucho camino por recorrer. Herbalife Nutrition es consciente de ello y sus estrategias de futuro incluyen medidas para seguir potenciando las cadenas de suministro sostenibles y la reducción del impacto medioambiental. Entre ellas:

Aprovechamiento de los avances tecnológicos para reducir el consumo general de químicos y reactivos en los laboratorios.

Trabajar conjuntamente con fabricantes del equipo y otros socios en la industria para encontrar nuevas maneras de mejorar su capacidad de realizar pruebas y reducir el desperdicio.

Reducir el uso de plástico e incorporar más materiales reciclados y biodegradables en los envases de sus productos.

Compartir las mejores prácticas de sostenibilidad con todas las regiones para asegurar que las iniciativas positivas se apliquen globalmente. Dentro de su objetivo de impulsar el apoyo a la nutrición de las personas y el planeta, Herbalife Nutrition se ha propuesto la ambiciosa meta de lograr 50 millones de impactos positivos con ocasión de su 50º aniversario en 2030. Desde proporcionar comidas a través de la iniciativa Nutrición para el Hambre Cero hasta asesorar a jóvenes emprendedores, pasando por reducir miles de kilos de plástico en el empaquetado.

