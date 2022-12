Favorecer la plasticidad cerebral con los productos de Store Naturopatía Emprendedores de Hoy

Son muchas las personas que desconocen el concepto de plasticidad cerebral, el cual surgió en el siglo XX. El mismo hace referencia a la capacidad que tiene el cerebro para adaptarse a situaciones nuevas, reestructurarse y recuperarse. Dicha facultad le permite reponerse de cualquier tipo de trastornos y lesiones como, por ejemplo, accidentes cerebrovasculares y traumatismos craneoencefálicos. La también llamada neuroplasticidad puede ser estimulada con actividades cotidianas como caminar, ejercitarse, leer, conversar, entre muchas otras más. Esta también se puede favorecer con productos naturales como los que se pueden conseguir en tiendas online como Store Naturopatía.

¿Qué productos ofrece Store Naturopatía para estimular la plasticidad cerebral? Estimular la plasticidad cerebral es muy importante, por lo que debe ser una prioridad para hombres y mujeres de todas las edades. Para tal fin, se puede optar por productos de la tienda online Store Naturopatía, donde ofrecen variedad y precios competitivos.

Una de las alternativas que pone a disposición la tienda son las cápsulas Cognitive Plus de la marca Lumen, que tienen un precio de 32.89 euros. Estas están compuestas por aceite de pescado, extracto de cáñamo y amapola. La fórmula, además de favorecer la neuroplasticidad, elimina tóxicos cerebrales, regula los niveles de serotonina y dopamina, reduce el estrés oxidativo, nutre el cerebro, mejora las funciones cognitivas, la concentración y la relajación mental, entre otros beneficios.

Por otra parte, cabe acotar que en esta tienda online disponen de cápsulas blandas de omega3 en diferentes presentaciones: de alta concentración y de triple concentración. Para quienes no lo saben, los mencionados ácidos grasos juegan un papel fundamental en la salud del cerebro, por lo que se deben consumir con regularidad.

A su vez, en la tienda comercializan comprimidos de vitamina C de 500, 1000 y 1500 mg, los cuales son grandes aliados para optimizar la plasticidad neuronal. Las personas que deseen adquirir los productos de Store Naturopatía deben acceder a la página web, que ofrece envíos gratis a la Península y Baleares, incluyendo Portugal.

¿Qué más se puede hacer para mejorar la plasticidad cerebral? Una excelente opción para reforzar la plasticidad cerebral es tomar productos como los que venden en Store Naturopatía. Asimismo, es esencial que las personas tengan una alimentación equilibrada rica en frutas, verduras, pescados, nueces y frutos secos.

Algo que se debe evitar a toda costa es el sedentarismo. Lo más indicado es practicar algún deporte para tener una buena neuroplasticidad. También es vital dormir ocho horas diarias y entrenar al cerebro de manera constante. Una forma de hacerlo es poniendo en práctica ejercicios de agilidad diariamente durante tan solo 15 minutos.



