Caspa, grasa y seborrea, tres problemas dérmicos que pueden tratarse en la Clínica Capilar Laura Agrelo Emprendedores de Hoy

jueves, 29 de diciembre de 2022, 09:18 h (CET)

La caspa, grasa y seborrea son afecciones dérmicas que afectan principalmente a personas adultas, provocando molestias en el cuero cabelludo. Todas estas condiciones son causadas por factores como la propensión genética, cambios hormonales, estrés y exposición a climas extremos.

Si las personas desean mejorar dichos problemas, necesitan recurrir a profesionales. Para ello, existen diversos centros especializados como la Clínica Capilar Laura Agrelo.

Diferencias entre la caspa, la grasa y la seborrea Es común que el cabello produzca una grasa llamada sebo, la cual se encarga de mantener una hidratación capilar natural. Sin embargo, a veces esa cantidad de sebillo es demasiado abundante y ocasiona un cuero cabelludo grasoso. Dicho exceso se convierte en el principal detonante de otros padecimientos capilares. Uno de los más comunes es la caspa o pitiriasis, una descamación de la piel del cráneo que puede evidenciarse en dos formas: simple o esteatoide. La versión simple consiste en escamas blancas y secas que caen del pelo, mientras que la esteatoide es una caspa sebosa que suele generar láminas amarillentas aferradas a la superficie de la piel.

Por otra parte, la abundancia de grasa puede provocar seborrea, una condición donde la piel está enrojecida y se escama. De las afecciones anteriormente mencionadas, esta es la de mayor intensidad, ya que puede producir eccemas, comezón y costras que dificultan el funcionamiento de los folículos capilares.

Tratamientos para la caspa, la grasa y la seborrea En la mayoría de los casos, la principal consecuencia de la caspa o la seborrea es una mala apariencia estética. No obstante, es frecuente que estas enfermedades empeoren si no se tratan a tiempo. Por esta razón, los expertos recomiendan buscar soluciones oportunas. Los productos farmacéuticos como lociones o cremas queratoreguladoras pueden ser de utilidad para los casos más leves. Además, previenen la aparición de hongos en la piel.

En situaciones donde los problemas capilares no presentan mejoría y afectan a la seguridad de las personas, es importante acudir a dermatólogos especializados, como la Clínica Capilar Laura Agrelo. Este centro tiene más de 30 años de experiencia en tratamientos capilares en Madrid y Galicia. Sus procedimientos se enfocan en sanear cueros cabelludos usando productos propios, elaborados con extractos vegetales. Además, realizan tratamientos para remediar problemas de alopecia y emplean técnicas como la fototerapia y la mesoterapia, que están orientadas a reactivar el correcto funcionamiento de los folículos pilosos para evitar la caída de cabello.

La grasa, caspa y seborrea son padecimientos dérmicos habituales en hombres y mujeres desde la adolescencia. Hasta el momento, no existen medicamentos que los eliminen de manera definitiva, pero hay opciones que atenúan sus síntomas hasta hacerlos imperceptibles.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.