Privatizaciones y monopolio

jueves, 29 de diciembre de 2022, 08:44 h (CET) Hoy que la humanidad libramos una batalla por la permanencia del alma, no es ajeno a todo ello el agua. Usada como vector de conducción puede hacer llegar nanocomponentes, al espacio más sensible de nuestras células y neuronas, al igual que desde hace medio siglo medican sin consentimiento ni justificación sanitaria, con flúor añadido al agua y dentríficos. El fluoruro es un residuo de la industria del aluminio de acción neurotóxica, que se fija con efectos cognitivos en la glándula pineal..... morada del alma.



Tras el oxígeno en la atmósfera respirable, el agua es el segundo elemento por orden de imprescindibilidad y tiempo de carencia para mantenernos vivos, a humanos y resto de criaturas. La lluvia, a diferencia del oxigeno respirable, cuantitativamente, desde la década de los sesenta la pueden controlar a voluntad, alterando el clima y metereología por medio de la geoingeniería. Cualitativamente la pueden manipular y modular en su composición y memoria tanto la de superficie como la subterránea.........por intereses “inciertos”.

¿Qué nos queda a los humanos indefensos y vulnerables ante esa potente “arma” y eficiente conductor? Al ser creadora de dependencia-esclavitud a la carta creada por élites adueñadas, evitar que privaticen el agua, será causa de “guerra” que nos tocará librar en esta década que arranca. A escala desde cada ayuntamiento hasta la indefinida ONU, declararla: Patrimonio de la Humanidad, de la ciudadanía, del pueblo, como un bien público intransferible.

Por nefastas experiencias de pérdida de calidad y servicio sufridas por quienes en su día privatizaron su gestión, hoy se da una progresiva tendencia a favor de la remunicipalización del agua de boca, en casi todos los países, como respuesta a las falsas promesas de los operadores privados y a su incapacidad para anteponer las necesidades de las personas a los beneficios económicos.

A la vista de ello, grandes oligopolios como Veolia y Suez, se resisten a soltar ese filón dorado, que durante décadas de sobornos institucionales y chantajes forzados, han llenado la bolsa para reparto del botín entre un accionariado muy próximo a lo institucional. Siguiendo la estela mundial privatizadora, España a comienzos de este siglo arrancó su alocada carrera de privatizaciones con ánimo de lucro para las dos partes, con Suez y el Canal de Isabel, con tal mala práxis política y torpeza moral que llevó a mas de uno a la cárcel.

Al remunicipalizar ciudadaes como Paris y Berlín y otras grandes como Buenos Aires y Johanesburgo, comenzó la debacle del oligopolio. El frenazo al doble afán de especular con un bien público, supuso un duro golpe al negocio sucio con el agua. El caso más paradigmático es el de la ciudad de Indianápolis que ante el hartazgo de protestas ciudadanas por el mal servicio y elevado precio, pagó multa de 29 millones de dólares por rescindir contrato a 20 años con la francesa Veolia cuando tan solo llevaba 10.

Desde hace años hay razones para la desconfianza en Euskadi, pues a decir de empleados del arrogante Consorcio de Aguas de Bilbao-Bizkaia (CABB) el desvío de tareas de mantenimiento a FCC y Aqualia-Suez, va en progresión en toda Bizkaia, cuando siempre las han realizado empleados de la casa. Sumar la coerción a ayuntamientos y concejos que no quieren integrarse en un CABB muy ideologizado y controlado por el PNV, porque pierden soberanía a favor de quien reclama al estado central, para luego cederla a oligopolios privados, como si se tratara de dos empresas mercantiles. De otra manera ¿cómo entender que el CABB en labores propias de empresa privada, cerró contrato en 1.999 con el ayuntamiento de Buenos Aires para dar servicio de saneamiento y abastecimiento de agua; igualmente junto a Iberdrola comercializar como empresa privada, el agua en varias ciudades de Uruguay?

Viendo la agresividad y el gran resorte jurídico con que cuentan instituciones y oligopolios del agua, se creó a nivel mundial, una red solidaria de empresas públicas y "asociaciones público-públicas" escarmentadas, siendo la forma más eficaz de asesorar y ayudar a las autoridades a mejorar sus servicios de agua.

Repasando en casa, España y por ende Euskadi, somos excepción-decepción europea, como mínimo en dos asuntos básicos para la economía pública y el bolsillo del ciudadano, al priorizar o como mínimo mantener el interés privado por encima de lo público, en mercancías de uso general y primera necesidad como el agua y la energía. Denota inmadurez democrática y pobreza cívica.

Si en los países europeos se da una clara tendencia a favor de que el estado participe mayoritariamente en la gestión público-privada de la energía, en España, la posición de fuerza del oligopolio energético ante gobiernos débiles, es un freno en la transición hacia las renovables y el autoconsumo energético. Si la participación del estado en Noruega, Suecia y países del este europeo es del 100%; en Finlandia, Dinamarca y Austria del 51% y en el resto todos en menor cuantía... en España es el 0% Siendo que entre las cuatro distribuidoras del oligopolio, nos cobren casi 5.000 millones al año (90% del pastel), por el “peaje de acceso”; siendo que ninguna de ellas está participada por el estado español y sí por el gobierno de China (EDP), por el de Argelia (Naturgy) por el de Catar (Iberdrola) y por el de Italia (Endesa)......¡es una vergüenza nacional!

El 53% del agua canalizada en España es de gestión privada (Aqualia, Suez..) y el 95% del agua envasada de manantiales de superficie los disponen Nestlé, Danone, Pepsico y Coca-Cola. Se hacen con nuestro bien público mas preciado, para comerciar con él....¿qué diferencia hay con quienes se hacían con los varones más preciados de aquellas tribus africanas para comerciar con ellos?

El Tribunal de Justicia-UE, ha invalidado el acuerdo Privacy Shield de 2020, convenido por Bruselas y el gobierno de EEUU para traspaso de información. Así, Alemania ya prescinde de Google, al prohibirlo en sus centros escolares. También Dinamarca y Países Bajos con Holanda la más beligerante, consideran ilegal su uso, desarrollando su propio software libre. Se jacta de gastar en Educación un 34% más que la media, pero ¿cuanto cuesta al GV la exclusiva con Google si podía ser gratis con Linux?:“Es escandaloso que el GV ignore y rechace propuestas a favor de la independencia digital y el software libre, y anuncie su apuesta pública por los servicios de Google, Windows y de similar linaje comercial”, denuncia Iratxe Esnaola profesora de Deusto Business School.

En el súmun de lo indisimulable por el intento de desmantelar lo público, están los efectos adversos directos y colaterales para una ciudadanía desasistida en atención Primaria, por desidia, desinversión y traspaso de servicios médicos a empresas privadas en la sanidad vasca. Todo ello visible, especialmente en este final de año, a tenor del descontento de jefes médicos y sanitarios, en actos de protesta, denuncia pública por dimisiones, disensiones jerárquicas, movimiento de personas, acusaciones mutuas de mentir, etc. Incomprensibles en un estamento que exige fidelidad al paciente y sensibilidad humana, pero el “amiguismo” e intromisión política persistente en años....ha llevado al estallido.

“Quovadis Osakidetza” claman los ciudadanos. La Consejería contesta que, en gasto sanitario estamos un 18% por encima de la media. Solo ese dato, sin el detalle desmenuzado, dice todo, la mitad o nada. Sirve todo, si se notaran mejoras en el servicio; nada si el plus utilizan pagar salarios a nuevos cargos y asesores a dedo (“amiguismo”)........siendo las esperas una queja general. Un amigo de 50 años acudió en octubre a consulta de neurología y recibió un diagnóstico de posible gravedad; le mandó hacer una ecografía y la espera hasta marzo de 2023. El 14 de diciembre le ingresan por ataque epiléptico y el 23 le operaron de la cabeza. Juan ya tiene la ecografia y todos le han atendido de maravilla, pero del personal sanitario para arriba...se reclama saneamiento. Falta de control y gestión sanitarias, de equipamientos y recursos humanos, de motivación y cualificación. Estarían en la base de denuncia o reclamación del dimitido cirujano y subdirector médico de la OSI Adolfo Begiristain, acusando de mentir a la consejera de Sanidad, cuando viene a decir lo contrario. Quizá también, derivación por “amiguismo” y desinversión.......ambas en lo sanitario.

La pérdida de calidad asistencial, déficit de servicios y precariedad en áreas vitales, es caldo de cultivo para crear trastornos mentales que pueden llevar a quebrantar el ánimo hasta el suicidio. Hoy acrecentados por aquel innecesario y brutal confinamiento, esa creciente mayoría joven que manifiesta conducta “anormal” no grave por un estrés emocional devenido a tristeza acumulada en las heridas del alma, es diagnosticada desde protocolos patologizantes como enfermedad mental. Tratados con psicofármacos, sin terapia individualizada de mayor componente humano desde lo sensitivo, un demostrado fracaso médico.

Mis felicitaciones a Maialen Lujambio ganadora de la edición de bertsolaris del año 2022 celebrada el domingo 18 de diciembre en Iruña-Pamplona.

A su vez, agradecimiento al darme cancha y guión para escribir este artículo y sus tres versos: "sobre el Covid y lo poco que hemos aprendido de él; sobre las privatizaciones a destajo de la derecha consentidas por una izquierda que ha permitido que todo lo conseguido en años de lucha, dolor y sangre y que hoy bien pudiéramos disfrutar en Comunidad, se vaya por el agujero del vater; y el tercero, sobre la manera de ser negligente en nuestros gobernantes, hasta llevarle a la duda de si no cumplirían mejor papel como Quijote o Sancho que con la mentalidad "Excell" protocolizada que dejan asomar en cada nueva acción, siendo aterrador que el futuro esté en sus manos...¿y en las nuestras?"

Noticias relacionadas Sánchez siempre cae de pie Aunque tenga aprobados los presupuestos para su última legislatura, todavía necesita los votos del independentismo catalán y vasco durante 2023 Comencemos de nuevo Lo que más teme la gente es dar un paso nuevo, pero con el inicio de un diferente tiempo, deberíamos entonar también otros lenguajes, como el del corazón Jacinto Benavente: Premio Nobel 1922 Juan Antonio Narváez Sánchez, Madrid Discriminada en determinadas comunidades Pedro García Privatizaciones y monopolio Iulen Lizaso Aldalur, Hernani