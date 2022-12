Totalitarismo vs naturaleza

La igualdad de oportunidades está estrechamente unida a la igualdad de resultados. En consecuencia, tanto una cosa como la otra solo se pueden lograr a través de la imposición. La igualdad de oportunidades solo es la posibilidad de escoger la misma calidad. Se puede nivelar las oportunidades hacia arriba, o hacia abajo.

Por una razón económica, en la práctica la igualdad de oportunidades solo se puede lograr hacia abajo: dado que los recursos humanos son limitados, escasea el dinero, etc. Y para conseguir estandarizar la educación en esta medida, habría que estatizarla e imponerla. Aún así, aunque partiéramos todos de la misma encorsetada educación, como es natural los resultados no serían los mismos dado que hay quien es más inteligente que otro. Y, como es natural, los hijos de estos aventajados alumnos, generacionalmente, se verían beneficiados de los conocimientos y la claridad de sus progenitores.

Por lo tanto, para que los herederos de éstos no puedan partir con la ventaja de esa educación recibida en casa y de los dones de la superior inteligencia con los que la naturaleza les dotó, el Gobierno tendría que prohibir a esos padres que educaran a sus vástagos, además de sofocar el intelecto de los niños para nivelarlos con los menos agraciados. Y esto solo se podría conseguir si el Gobierno fuera totalitario ¿Y eso no lo queremos, verdad? Por eso pienso que no se trata tanto de igualar las oportunidades a la baja, sino de mejorarlas.