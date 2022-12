El diablo anda suelto encarnado en mil apariencias posibles y todo lo está enturbiando con su fanático poder. No hay mañana en la que los medios de comunicación no nos sobresalten con alguna que otra noticia causante de intranquilidad y desosiego, y que nos llene de inquietud.

Llegan días en los que tradicionalmente la paz es el símbolo que debe imperar en el mundo: Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. ¿Es que acaso ya no quedan, ya no existen hombres de buena voluntad? Porque desde luego en el cielo hay Paz, la Paz celestial, pero en la tierra no la hay. Y no la hay no porque Dios no la quiera, sino porque los hombres, unos y otros, estamos empecinados en que no la haya. ¡Hay tantos intereses por medio: racionales e irracionales!

Las peculiares ambiciones e intereses que se están produciendo en el ámbito social provocan incluso dificultades y desesperanzas. La situación laboral y económica que por más que algunos políticos la vistan de seda… está también incidiendo en las vidas personales y familiares perturbando la general convivencia en estos días, días trascendentales y especiales para grandes y pequeños, que hasta la humanidad entera clama, grita y pide una tregua temporal: que exista un mínimo remanso de paz en esta tierra de Jesús, de María y de José: ¡Que no nos roben también la alegría de la NAVIDAD!