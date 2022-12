La importancia de realizar una valoración de la vivienda antes de sacarla a la venta, por D&A Inmobiliaria Emprendedores de Hoy

jueves, 29 de diciembre de 2022, 08:00 h (CET)

La venta de viviendas en España es constante. Sin embargo, algunos propietarios, por falta de conocimiento o por premura, establecen precios sin un análisis previo. Esto es un error muy común que puede traer consecuencias. Quienes establecen el precio de sus inmuebles por debajo del mercado terminan perdiendo un porcentaje significativo de dinero. Los que hacen lo contrario, pueden pasar hasta años sin encontrar un comprador. Para evitar este tipo de problemas y vender de forma rápida y sin pérdidas, lo más recomendable es hacer una valoración de la vivienda. Para ello, es necesario contar con aliados como el equipo de la agencia D&A Inmobiliaria, ubicada en Rincón de la Victoria, Málaga.

Vender la vivienda al precio justo es posible con la ayuda de D&A Inmobiliaria D&A Inmobiliaria es una agencia que ofrece una variedad de servicios, entre ellos la valoración de viviendas, un proceso que no debe pasar por alto ninguna persona que tenga planeado vender un inmueble.

La forma más factible de conocer el precio adecuado de una propiedad es a través de una valoración. Hay propietarios que establecen el valor de su vivienda en venta basándose solo en la ubicación geográfica de la misma. Sin embargo, lo que algunos seguramente desconocen es que hay muchos factores más que pueden elevarlo o disminuirlo.

Ciertamente, la ciudad en la que se encuentra un inmueble y la urbanización es clave para hacer el cálculo. No obstante, hay otras cosas que se deben tener en cuenta como, por ejemplo, las condiciones generales de la vivienda. En el caso de los pisos y apartamentos, cobra importancia el estado del conjunto residencial.

Filtraciones, paredes y suelos en mal estado pueden desvalorizar una propiedad. Por el contrario, los arreglos que se realicen como remodelaciones en la cocina, los baños, etc., pueden sumar a la hora de hacer las respectivas valoraciones.

Por qué optar por los servicios de D&A Inmobiliaria D&A Inmobiliaria tiene una trayectoria de más de dos décadas. Esta empresa está integrada por dos consultores inmobiliarios: Mónica Negrón y David Moreno. Ambos profesionales están a disposición de los ciudadanos que requieran hacer una valoración de un inmueble para después proceder a venderlo.

Para solicitar una valoración es necesario acceder a la plataforma de la agencia inmobiliaria. Allí, los usuarios deberán suministrar algunos datos personales como nombres y apellidos, canales de contacto y las observaciones que quieran hacer. Tras esto, los especialistas harán su trabajo y los consultores inmobiliarios trabajarán de forma personalizada en cada caso. Además, no solo ayudan a las personas a establecer el precio justo para su propiedad, sino también a venderlas en tiempo récord. También ofrecen otros servicios como fotografía profesional, tour virtual, home staging, plan de redes sociales, entre otros más.



