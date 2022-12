Just Royal BCN, el local privado en el centro de Barcelona para almuerzos y cenas de grupos privados Emprendedores de Hoy

Las experiencias gastronómicas innovadoras son cada vez más demandadas. Disfrutar con la comida y recordar momentos especiales al compartir en un lugar acogedor forman parte de las sensaciones que los clientes buscan cuando se trata de celebrar una ocasión especial en un local privado en el centro de Barcelona para cenas de grupos.

Just Royal BCN está ubicado en la Plaça Reial de Barcelona, enfrente del teatro Liceo, en Las Ramblas. Gracias a sus cómodas y únicas instalaciones, al ambiente y a su privilegiada ubicación, ofrece a sus clientes un sitio idóneo para cenas, almuerzos, team building, reuniones de trabajo, celebraciones y eventos.

Un lugar ideal para planear reuniones y celebraciones Just Royal BCN se especializa en cocina mediterránea, con el propósito de despertar, descubrir, sorprender y, en definitiva, jugar con los sentidos que acompañan las vivencias en torno a la gastronomía. Con una trayectoria de 25 años en el sector, son una marca líder en innovación, donde cada detalle es importante cuando se trata de proporcionar una verdadera y satisfactoria experiencia a sus clientes.

Las personas pueden alquilar el espacio con servicio de catering para sus ocasiones especiales, con un aforo de hasta 22 comensales para menús en mesa imperial. Esto quiere decir que pueden disfrutar de un formato tipo banquete y de hasta 50 comensales para los menús cocktail, donde su atractivo enriquece la vivencia gastronómica, ya que propone la distribución de varias zonas por el espacio para que los comensales puedan recorrer el lugar, sentarse donde deseen y vivir una experiencia dinámica y relacional.

Asimismo, los clientes también tienen la posibilidad de incluir que algunos platos se cocinen en vivo como en un show cooking, lo cual hace que JustRoyal BCN tenga propuestas atractivas y a medida para sus expectativas.

Expertos en servicios gastronómicos innovadores y de excelente calidad El inigualable servicio de catering de JustRoyal BCN está disponible para toda la región de Cataluña y ofrece propuestas personalizadas para eventos de empresas, congresos, ferias y reuniones de trabajo, ya sea en el espacio privado o desplazando su equipo humano y logístico hasta el lugar donde el cliente lo requiera.

Con este formato, las personas pueden disfrutar tranquilamente sin preocuparse por la parte gastronómica del evento. Esto se debe a que el equipo de profesionales se encarga de todo, garantizando que anfitriones e invitados se deleiten con la calidad de sus servicios.

El alquiler del espacio privado incluye el servicio exclusivo de cocina y camareros, el servicio en mesa imperial o cocktail, comida, bebida, café o infusión. Así como todo el menaje necesario, el mobiliario, pantalla, proyector, torre de música, wifi y, si se precisa, también una mesa de reunión. Todo lo anterior está incluido en un turno reservado de 4 horas con opción de extender la actividad si se requiere. Esta es sin duda una de las alternativas más llamativas para llevar a cabo eventos con todas las facilidades y con la oportunidad de disfrutar del mejor servicio.



