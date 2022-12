Gestión integral al alquilar vivienda en Málaga, de la mano de D&A Inmobiliaria Emprendedores de Hoy

miércoles, 28 de diciembre de 2022, 16:55 h (CET)

Alquilar vivienda puede tener muchos beneficios para los propietarios. Sin embargo, para hacer eso hay que elegir muy bien al inquilino. Además, resulta fundamental contratar un servicio profesional que se encargue de la gestión integral del alquiler para evitar cualquier tipo de problema y para resolver las incidencias que puedan presentarse a lo largo del contrato. Las personas que tengan propiedades en Málaga y necesiten orientación sobre este tema pueden contactar a D&A Inmobiliaria, la cual tiene su sede principal en Rincón de la Victoria. Esta empresa tiene una trayectoria desde 1999, tiempo que le ha permitido ayudar a muchos propietarios e inquilinos.

Por qué es tan importante una gestión integral a la hora de alquilar una vivienda Alquilar una vivienda no es algo que se debe tomar a la ligera. Antes de cualquier acción es muy importante buscar a profesionales que se encarguen de gestionar todo. En Málaga, eso precisamente es lo que hacen Mónica Negrón y David Moreno, consultores inmobiliarios de D&A Inmobiliaria.

Con una gestión integral del alquiler se evitan muchos problemas. Por ejemplo, suele pasar que los arrendatarios se retrasen en los pagos o que no quieran cumplir con ellos. En estos casos, los consultores inmobiliarios garantizan seguridad jurídica. Igualmente, estos profesionales se encargan de que los arrendadores cobren la renta de forma puntual todos los meses independientemente de si el inquilino paga o no.

Por otra parte, si se generan daños por parte del inquilino como consecuencia de un desahucio, cuentan con una póliza de garantía que se encarga de que todo sea cubierto, por lo que el propietario no debe preocuparse. Asimismo, gestiona todas las incidencias que haya durante el contrato, ya sean pequeñas reparaciones, averías, entre otras cosas.

En resumidas cuentas, cuando los propietarios de una vivienda contraten un servicio de gestión integral, solo tendrán que disfrutar de sus rentas mensuales sin encargarse de nada más.

Cómo contratar los servicios de D&A Inmobiliaria Los interesados en alquilar una propiedad deben saber que D&A Inmobiliaria se encuentra ubicada específicamente en la Avenida del Mediterráneo 146. No obstante, los que no puedan dirigirse directamente a la oficina se pueden poner en contacto con los consultores inmobiliarios vía WhatsApp o fijar una vídeollamada.

Mónica Negrón y David Moreno ofrecen una atención personalizada para que los clientes se sientan en confianza. Además, ellos aseguran que le dan importancia a tres valores por encima de todas las cosas: la claridad, la honestidad y la eficacia.

Es preciso destacar que en D&A Inmobiliaria no solo ayudan en todo lo relacionado con el alquiler de un inmueble, sino que también disponen de otros servicios como gestión de compra y venta, fotografía profesional, home staging, tours virtuales y mucho más. Todo ello para conseguir un excelente precio para su vivienda.



