Máster online con clases en directo toda la semana, en ENEB

miércoles, 28 de diciembre de 2022, 15:11 h (CET)

La formación en negocios es una opción con un notable potencial de éxito laboral y profesional, especialmente cuando se refiere a programas formativos de alto nivel, como másteres y posgrados. Sin embargo, los interesados en estos programas no siempre tienen el tiempo o la disponibilidad para cursarlos.

Una de las mejores alternativas para estas personas es ENEB, una escuela de negocios especializada en la formación de alto rendimiento a base de metodologías a distancia. Su oferta académica contempla una extensa variedad de másteres online sumamente accesibles, para quienes buscan llegar al éxito en el mundo de los negocios.

Una oferta educativa flexible y totalmente virtual ENEB es una alternativa educativa 100 % online, que permite compaginar la formación profesional con la vida laboral y personal. Para ello, cuentan con un campus virtual completo, donde ponen a disposición de sus estudiantes un amplio espectro de herramientas formativas, como clases en directo todos los días de la semana, videotutoriales y masterclasses con diversos expertos invitados. Además, proporcionan tutorías personalizadas para cada estudiante, así como recursos multimedia de refuerzo.

Los ponentes son profesionales en activo que ofrecen a los estudiantes una perspectiva fresca y actualizada de cada campo y les preparan para enfrentarse a retos reales de su profesión.

El campus virtual de ENEB brinda acceso desde cualquier dispositivo con conexión a la red, y su equipo de tutores está disponible cualquier día de la semana, de modo que los estudiantes reciben asesoría continua en su proceso formativo, y sus dudas son atendidas en un plazo máximo de 24 horas. Esta modalidad también les permite ofrecer amplia flexibilidad en los horarios, al igual que en las fechas de inicio del curso. En ENEB, cada estudiante matriculado puede empezar su programa en la fecha que considere más conveniente, e incluso puede solicitar una prórroga gratuita de seis meses al final de sus estudios, en caso de que, por cualquier motivo, no haya completado los requisitos para su titulación.

Los beneficios de cursar un programa formativo de ENEB La adaptabilidad y accesibilidad son algunas de las grandes ventajas en los másteres online de ENEB. Sin embargo, sus mayores beneficios vienen desde la excelencia académica con la que trabaja esta institución. Todos sus programas académicos están acreditados por la Universidad Isabel I, lo que garantiza su homogeneidad y calidad formativa. Además, este centro formativo ha recibido varios galardones y reconocimientos oficiales hacia su trayectoria y estándares académicos, los cuales respaldan ese alto nivel educativo que caracteriza a sus másteres, cursos y posgrados.

Otro aspecto a resaltar es la triple titulación que ofrecen sus numerosos másteres online, los cuales incluyen un curso de especialización en Programación Neurolingüística, junto con un Business English Program con su respectiva certificación. Todos estos beneficios buscan llevar a sus estudiantes no solo a un buen desempeño laboral, sino incluso hacia posiciones de liderazgo en el mundo empresarial moderno.



