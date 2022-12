Los zapatos para bebé de Lima Fashion Kids que ayudarán a los recién nacidos en sus primeros pasos Emprendedores de Hoy

Escoger zapatos para bebé es todo un dilema; en especial para los padres primerizos que tienen poca experiencia en la materia.

En muchas ocasiones se comete el error de comprar zapatillas regulares a muy temprana edad, lo cual puede traer consecuencias negativas en el desarrollo de los pies. Por tanto, es importante saber qué tipo de calzados deben usar los niños a medida que van creciendo.

Desde la tienda Lima Fashion Kids acompañan al bebé durante su desarrollo, con su amplia gama de zapatos ideales para cada etapa.

Un zapato para cada etapa Durante los primeros meses de vida, los zapatos para bebé sirven solo como decoración o para protegerlos del frío. La razón de ello es que en este lapso, los ligamentos y músculos de sus pies aún no están desarrollados y un calzado rígido podría perjudicarlo. Por lo tanto, los niños de hasta seis meses deben utilizar zapatos hechos con materiales suaves y cómodos como, por ejemplo, tela o lana.

Cuando el bebé empieza a gatear es tiempo de colocarle un calzado de aprendizaje, caracterizado por ofrecer seguridad, adherencia y agarre a su pie. Aunque, es necesario tener en cuenta que aún no pueden usar zapatos fabricados en materiales gruesos. En cambio, deben tener una suela blanda, que le ayude a tener libertad en cada movimiento. Al mismo tiempo, deben ser ligeros para que el niño no sienta que los lleva puestos. De este modo, se estimulará su movimiento y brindará la protección que necesita para las primeras exploraciones por casa.

Al empezar a dar los primeros casos, por sí solo o con ayuda, necesitará un calzado más estable que le proporcione seguridad en cada paso. Este debe tener la parte delantera más ancha para facilitar el movimiento de sus dedos. Además, no debe quedar demasiado suelto, sino que entre el dedo más largo de su pie y el borde del calzado debe existir un espacio de 5 a 15 mm.

Amplia gama de calzado en Lima Fashion Kids En Lima Fashion Kids, ofrecen una amplia gama de zapatos para bebés ideales para todas sus etapas de crecimiento. Para los recién nacidos, tienen zapatitos de tela y otros materiales amigables con su pie, para que el crecimiento se dé de forma natural y se mantenga caliente.

De igual manera, cuentan con zapatos flexibles que ofrecen una excelente adherencia al suelo para facilitar su uso y reducir el riesgo de accidentes. También disponen de excelentes zapatillas para acompañarlos a dar sus primeros pasos, con diferentes materiales, colores y con estampados únicos inspirados en los personajes animados más famosos. Incluso, tienen zapatillas modernas con luces y hasta inspiradas en los equipos de fútbol favoritos.

Accediendo la tienda online de Lima Fashion Kids es posible explorar en el catálogo de zapatos para encontrar toda la opción de preferencia, en lo que respecta a modelo, talla y precio.



