La Centralita Virtual ofrecida por Premium Numbers Emprendedores de Hoy

miércoles, 28 de diciembre de 2022, 12:45 h (CET)

Las empresas e instituciones españolas tienen la oportunidad de mejorar al máximo la atención telefónica a su público con la incorporación de la Centralita Virtual que ofrece la compañía Premium Numbers. La operadora cuenta con 22 años de fructífera trayectoria, labor que le ha hecho merecedora de su estatus como una de las proveedoras líderes en soluciones de telecomunicaciones en el país, inscrita en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). La optimización de infraestructura tecnológica y la asesoría en el desarrollo e instalación de proyectos se ejecutan con la misión de brindar un servicio innovador, ágil y de gran calidad.

Aplicación que cubre todas las necesidades La Centralita Virtual se caracteriza por no requerir la utilización de ningún tipo de dispositivo físico. El centro desde donde se controlan todas sus funcionalidades se encuentra en la nube, con la posibilidad de cubrir todas las necesidades que tengan las empresas, pymes o autónomos que contraten sus servicios. Con esta herramienta, la entrada de llamadas a las líneas de las compañías tendrá el mejor de los tratos. El administrador encargado del sistema La Centralita Virtual de Premium Numbers cubre todas las necesidades que cualquier empresa tendrá la facilidad de configurar, consultar y gestionar las comunicaciones desde cualquier dispositivo que elija.

Otra ventaja para los clientes es que la centralita es compatible con todo tipo de líneas telefónicas, incluyendo las IP, y con las diversas modalidades CRM. Las líneas 900, 901, 902, 80Y o las provinciales podrán ser manejadas con este sistema de gestión de llamadas y mensajes. Al adquirir este recurso tecnológico, los clientes tendrán asignado un gestor personal, quien apoyará en aclarar dudas o en configurar el sistema de manera exclusiva, de acuerdo con las necesidades de cada negocio.

Múltiples funcionalidades El diseño intuitivo de la centralita facilita el manejo de las líneas y la interacción en las llamadas a cualquier usuario, sin que deba tener conocimientos en tecnología. Los interesados en instalar la herramienta en sus empresas pueden solicitar 15 días de prueba gratuitos en la página web de la operadora. Además, la afiliación a la aplicación no requiere compromiso de permanencia.

Entre las funcionalidades más destacadas de la centralita se encuentran la distribución de llamadas entrantes según fecha y hora; atención de las llamadas en teléfonos fijos o móviles, extensiones IP, buzones, o por telesecretaria; transferencia de llamadas entre extensiones, entrada de llamadas en simultáneo a varias extensiones (ring to all); selección por teclado; restricción o filtro de llamadas, envío masivo de mensajes de texto, descargas de grabaciones y mucho más.

La gestión telefónica inmediata mediante esta aplicación es una solución cómoda y productiva para las comunicaciones de las empresas. Los valores de cercanía, eficiencia y flexibilidad guían el desempeño de Premium Numbers en todos sus servicios, disponibles todos los días, durante las 24 horas.



