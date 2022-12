Tratamiento de blanqueamiento dental LED, de la mano de la Clínica MG Dental & Estética Facial Emprendedores de Hoy

miércoles, 28 de diciembre de 2022, 12:56 h (CET)

Clínica MG Dental & Estética Facial es una institución que comprende la última tecnología y utiliza las técnicas más avanzadas y mínimamente invasivas. Su equipo de profesionales está formado por especialistas en ortodoncia Invisalign, en implantes dentales, en microcarillas dentales y en ácido hialurónico.

El principal objetivo de esta clínica es atender las necesidades de sus pacientes y, por ese motivo, usa las técnicas más innovadoras para mejorar su salud y bienestar. Entre los principales servicios de su cartilla destaca el blanqueamiento dental LED, un tratamiento estético a través del cual es posible aclarar varios tonos el color original de los dientes, dejándolos más blancos y brillantes.

Blanqueamiento dental LED: la mejor tecnología para el cuidado de los dientes En la actualidad, el blanqueamiento dental LED es el procedimiento más elegido por los pacientes que buscan una sonrisa blanca y perfecta. Este tratamiento no solo posee beneficios estéticos, sino que resulta de gran ayuda para mejorar la calidad de vida y la salud bucodental de las personas. Además, a diferencia del láser, la luz LED resulta menos perjudicial, convirtiéndose en una buena alternativa para aquellos pacientes que sufren de sensibilidad dental.

Debido a que el blanqueamiento dental LED utiliza la más innovadora tecnología, el proceso causa mínimas o nulas molestias y los resultados pueden verse en la primera sesión. En Clínica MG Dental & Estética Facial, la aplicación solo dura 90 minutos y, en ningún caso, se requiere de la utilización de anestesia, lo que hace al tratamiento aún más seguro.

Por otro lado, es importante mencionar que el blanqueamiento dental LED no es agresivo para las piezas dentales, ya que no se elimina la capa externa del diente, y es una excelente opción para mantener la higiene bucodental debido a las nuevas rutinas de cuidado adquiridas tras el tratamiento.

Realizar el blanqueamiento dental en un consultorio Aunque el blanqueamiento dental puede realizarse en el hogar, la eficacia de estos tratamientos radica en la combinación de tecnología punta con el trabajo de un profesional capacitado. De esta manera, las técnicas llevadas a cabo en casa funcionan como un complemento y deben ser sugeridas e indicadas por un especialista.

Asimismo, es crucial que el blanqueamiento dental sea ejecutado bajo la supervisión de un profesional para que no provoque dolor ni abrasión dentaria. En caso de que una persona decida realizarse el blanqueamiento dental por su cuenta, cualquier error en el procedimiento puede dañar gravemente las piezas dentales, causando malestar y complicaciones en la salud bucodental.

Por último, es necesario tener en cuenta que, en algunas ocasiones, el blanqueamiento dental requiere de otro tratamiento odontológico estético para lograr que los dientes se vean blancos, limpios y luminosos. Por ese motivo, asistir a un consultorio siempre será la opción indicada para obtener los mejores resultados en el menor tiempo posible.



