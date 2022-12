Regalos frikis de genética para esta Navidad con Genotipia Emprendedores de Hoy

miércoles, 28 de diciembre de 2022, 12:46 h (CET)

Encontrar el regalo perfecto para un familiar o amigo no siempre es una tarea sencilla y visitar tiendas y centros comerciales suele requerir mucho tiempo. Ante este escenario, elegir un producto personalizado, que demuestre cuanto se conoce a la persona y que, además, pueda comprarse a través de una tienda online, resulta una buena alternativa de cara a la época navideña.

Para ello existe Genotipia, una plataforma de comunicación y formación en genética aplicada a la salud, dirigida tanto a profesionales clínicos y sanitarios como a estudiantes de ciencias de salud de España y Latinoamérica. Recientemente, ha lanzado una nueva tienda online con regalos frikis de genética dedicados a todos aquellos que estudian, investigan o trabajan en esta área de la biología y sienten pasión por lo que hacen.

Los regalos frikis de genética están en Genotipia Para que todos puedan tener sus regalos listos para esta Navidad, Genotipia ha desarrollado una línea de regalos frikis de genética, ideales para dar a aquellos amigos o colegas apasionados por el estudio del ADN.

A través de su tienda online, Genotipia ofrece packs de regalos, tazas, botellas, artículos de decoración y oficina, papelería y cajas de regalo, para poder hacer un detalle que se adapte a los gustos de todos los genetistas del mundo.

Todos los regalos frikis de genética son sumamente útiles para utilizar a diario, por lo que no solo le darán un toque de estilo al laboratorio, consultorio o escritorio, sino que también serán de gran ayuda durante las largas jornadas de trabajo o estudio.

Además, es importante mencionar que en la página también existe la posibilidad de envolver la compra para regalo. De esta manera, el cliente solo tiene que añadir al carrito el producto que desea comprar y desde la marca se encargarán de envolverlo y darle el toque final.

Preventa exclusiva de regalos frikis de genética en Genotipia Recientemente y, de cara a la Navidad, Genotipia ha lanzado la preventa de su línea de regalos frikis de genética para que todos lleguen a las fiestas con los obsequios listos para homenajear a sus seres queridos amantes del estudio del ADN. Las unidades de los productos son limitadas, lo que convierte a estos productos en un presente especial y único.

Debido a que la tienda ha sido lanzada hace algunas semanas, los regalos frikis de genética se compran en modalidad preventa y serán recibidos durante la segunda semana de diciembre, por lo que es posible colocarlos en el árbol navideño. Es importante tener en cuenta que esta modalidad no se extenderá en el tiempo y, por ello, no hay que desaprovechar la oportunidad de elegir el regalo indicado para dar a un amigo genetista.

Otro punto a tener en cuenta es que Genotipia opera exclusivamente en el territorio español comprendido en la Península Ibérica y Baleares. Las compras de 40 € o superiores tienen envío gratuito, mientras que el resto de los envíos tienen un coste de entre 2,99 € y 3,99 €, según la modalidad de entrega elegida. En el caso de Islas Baleares la cantidad asciende a los 6,99 €.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.