Mejora de la eficiencia energética en el interior de la vivienda, con Façanes Maresme S.L. Emprendedores de Hoy

miércoles, 28 de diciembre de 2022, 12:34 h (CET)

En una vivienda estándar, la falta de aislamiento térmico provoca que se pierda el 35 % de la energía calorífica a través de las fachadas, otro 25 % se pierde por el techo, un 15 % por el suelo, otro 15 % por las aberturas y el 10 % restante a causa de las filtraciones de aire. Si bien no todas las propiedades son iguales y los porcentajes pueden variar, lo cierto es que en cualquier caso es necesario un correcto aislamiento que permita mantener la eficiencia térmica.

Façanes Maresme S.L. es una empresa con experiencia en la instalación de aislamientos térmicos por el exterior (SATE), fachada ventilada y MANTI CERAMIC (un sistema de aislamiento térmico compuesto por microesferas cerámicas, de granulometría variable). Las principales ventajas que ofrece este tipo de productos se encuentra la mejora del confort y la calidad de vida de los habitantes, la protección de la estructura del edificio y la eficiencia térmica, la cual se traduce en un ahorro de dinero, ya que reduce las pérdidas de calor en invierno y del frío en verano.

¿Por qué es importante la eficiencia térmica? En términos de construcción, ganar eficiencia térmica refiere a construir o reacondicionar una propiedad utilizando sistemas que permitan mantener la temperatura cálida en invierno y fresca en verano. Además del bienestar y confort, la eficiencia térmica permite reducir notablemente el consumo energético y, en consecuencia, poder ahorrar dinero.

Las nuevas soluciones para la construcción han logrado economizar energía a través de innovadores y sustentables métodos donde, a mayor aislación, más grande es el ahorro y la productividad. Por ese motivo, Façanes Maresme S.L. garantiza la eficiencia térmica con sus propuestas de aislamiento SATE y aislante Diathonite, ideales para mantener las temperaturas y evitar el moho y la humedad en cualquier espacio de la vivienda.

De esta forma, conseguir la eficiencia térmica es muy importante para el bienestar, la economía y el medioambiente, ya que no solo se necesitarán menos recursos para calentar o refrigerar un inmueble, sino que también se reduce notablemente el uso de combustibles fósiles y de fuentes de energía convencionales.

Ventajas del aislamiento térmico Para aumentar la eficiencia térmica de una vivienda es necesario que se encuentre bien aislada térmicamente. De esta manera, un correcto aislamiento permitirá mantener una temperatura confortable en el interior de la propiedad, independientemente de cómo esté el clima en el exterior.

Por otro lado, una vivienda bien aislada no contará con puntos fríos donde se condense la humedad, siendo beneficioso para cuidar la salud de las personas que habitan el hogar. En este sentido, el aislante Diathonite de Façanes Maresme S.L. es un producto que combina las propiedades de aislamiento al frío del corcho con las propiedades de aislamiento al calor de las piedras. Además, puede aplicarse tanto en paredes y techos, sin probabilidades de que se genere moho.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.