El GLP, la alternativa para ahorrar en el combustible tras la eliminación de los 20 céntimos, según iRCONGAS Comunicae

miércoles, 28 de diciembre de 2022, 15:34 h (CET) El Gobierno no prorrogará en 2023 la ayuda de 20 céntimos por litro en los combustibles Con la llegada del año 2023, el Gobierno dará por finalizada la ayuda de 20 céntimos por litro en los precios de los combustibles que entró en vigor el 1 de abril de 2022 para frenar su escalada cuando el precio medio de la gasolina 95 era de 1,819 euros; el gasóleo A costaba 1,854 euros, llegando a superar los 2€ en ciertas temporadas.

Ante esta inevitable subida de precios y ante la desventaja de no poder beneficiarse del descuento (salvo sectores concretos), el coste medio de llenado de un depósito rondará los 10-15 euros para los conductores de turismos, en cambio, el GLP (gas licuado del petróleo) sigue manteniéndose como la alternativa de ahorro más eficaz al ser un 40% aproximadamente más barato que la gasolina y 50% respecto al diésel, manteniéndose constante alrededor de 1 €/litro.

Adaptar un vehículo a GLP, la ventaja ante las nuevas restricciones: la etiqueta ambiental que se necesita para circular

El año 2023 viene acompañado de nuevas restricciones sumadas a las que ya existían anteriormente que conllevarán importantes sanciones económicas para los conductores si no se cumplen o respetan. A partir del 1 de enero, Madrid o Barcelona, serán algunas de las ciudades de España que comienzan con nuevas prohibiciones de circulación para aquellos vehículos que no tengan etiqueta medioambiental de la DGT o vehículos A, es decir, coches de gasolina matriculados antes de 2001 y diésel anteriores a 2006. Estos vehículos ya tenían prohibida la entrada en Madrid Distrito central y dentro de la M-30, pero a partir de 2023 tampoco podrán circular por esta vía.

En lo que el taller de iRCONGAS sí puede ayudar es a evitar la prohibición de circular por ciudades o municipios con ZBE (zonas de bajas emisiones) en coches que, aunque tengan etiqueta ambiental, no disponen del distintivo apropiado para poder hacerlo: la etiqueta ambiental ECO (o ZERO).

Para beneficiarse de las posibilidades que ofrece esta etiqueta, se puede adaptar el vehículo a AUTOGAS GLP, siempre y cuando sea un vehículo que cumplan la normativa Euro 4 o superior (matriculados a partir de 2005/06) y sea motor gasolina. Así, no solamente convertir el coche a GLP favorece la economía de los conductores, también permite la circulación por estas zonas que cada vez irán expandiéndose de forma más notable en todo el territorio nacional.

Antes este recurso, que está en aumento constante según iRCONGAS, cada vez son más los que optan por realizar transformaciones a GLP debido al alto coste que supone la compra de un coche nuevo hibrido/eléctrico, dando una segunda vida a su vehículo de forma económica. Además, cada vez aumenta más el volumen de gasolineras que permiten repostar este combustible.

Invertir en la adaptación de un vehículo a GLP permite ahorrar hasta un 45% en el coste de carburante, conseguir la etiqueta medioambiental ECO tan necesaria para evitar restricciones de circulación y disfrutar de bonificaciones fiscales y descuentos municipales, aumentando notablemente la autonomía del vehículo al mismo tiempo.

Bono de 150€ de regalo en AUTOGAS GLP en iRCONGAS

Transformar un vehículo gasolina a GLP con IRCONGAS tiene regalo.

Multitud de conductores han decidido adaptar sus vehículos aprovechando las ventajas que ofrece el uso de este combustible alternativo, económico y ecológico, y a su vez, beneficiándose de 150€ de regalo para sus futuras cargas de AUTOGAS GLP por parte de Repsol en colaboración con los talleres de iRCONGAS adaptando el vehículo antes del 24 de febrero de 2023.

Es posible consultar las condiciones contactando con el taller o visitando su página web: www.ircongas.com.

Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.