¿Se reparan más móviles o el usuario compra nuevos?, según Doctor Móviles Emprendedores de Hoy

miércoles, 28 de diciembre de 2022, 12:08 h (CET)

El teléfono móvil es una de las principales herramientas de trabajo y de entretenimiento del mundo. El uso de este aparato electrónico genera una importante vinculación con los seres humanos volviéndose cada vez más parte de la vida en sociedad.

Al sufrir desperfectos o daños que dificultan su normal funcionamiento, es necesario recurrir a un establecimiento que se ocupe de reparar móviles. En Barcelona, Doctor Móviles brinda un servicio que se encarga de restaurar diferentes tipos de modelos y marcas.

La reparación de móviles es económica y colabora con el medioambiente La industria de reparación de móviles se encuentra en auge y esto se debe al elevado aumento de precios de las unidades nuevas. Los usuarios prefieren mantener el mismo aparato no solo por lo económico, sino también por cuestiones ambientales y de comodidad ante servicios de reparación eficientes.

En un contexto donde la contaminación ambiental es motivo de debate en todo el mundo, los consumidores buscan reducir el impacto que genera la fabricación de teléfonos móviles. Al restaurar y no adquirir un móvil nuevo, se cuida el planeta mediante un proceso de reutilización.

La inseguridad es otra causa por la que la reparación de móviles obtiene una ventaja sobre los equipos nuevos. Los hechos delictivos continúan en crecimiento y el teléfono móvil es uno de los elementos más elegidos por la delincuencia. Comprar un móvil costoso y sufrir un robo a las pocas semanas es un gasto y no una inversión.

El servicio de reparación en Doctor Móviles El equipo técnico de Doctor Móviles tiene la capacidad de reparar una amplia gama de modelos de teléfonos Huawei, Xiaomi, Samsung, iPhone, Sony, Motorola, Nokia, entre otros. Además, son especialistas en reparación de todo tipo de tablets, con gran experiencia en reparación de iPad. El servicio de la empresa incluye arreglos de pantallas, altavoces, cámara trasera y de selfie, puerto de carga, tarjeta SIM, botón de encendido y placa base.

En Doctor Móviles se ocupan de los daños producidos por agua y diagnostican distintos problemas que puedan surgir en los teléfonos inteligentes. Son especialistas en micro soldadura, por lo que la reparación de placas base es una tarea que realizan cada día, con un altísimo porcentaje de éxito en las reparaciones, por lo que si el teléfono se ha mojado, la mejor opción es llevarlo a reparar a un taller especializado. La compañía trabaja con la comunidad de Barcelona desde el año 2008 y cuenta con un taller calificado por la Organización de Consumidores y Usuarios como el mejor de Cataluña y el segundo de España.

Reparar un móvil no es una tarea que pueda hacer cualquier persona. Es importante asesorarse correctamente sobre cómo es la dinámica del arreglo que se va a realizar para llevarle tranquilidad al usuario. La velocidad de respuesta es clave en la reparación de teléfonos móviles. Una restauración que tarde más de una semana es un servicio ineficaz que genera desconfianza y falta de profesionalidad. Lo óptimo es reparar en el momento o como mucho en 24 horas.

Su experiencia de más de 15 años y la relación precio-calidad, hacen de Doctor Móviles la alternativa ideal para la reparación de móviles en Barcelona.



