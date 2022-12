Así es Den Fragrances, la marca que revoluciona el sector de las fragancias de ambientación

Las velas perfumadas, varitas difusoras y cofres personalizables con sello español de Den Fragrances suponen un soplo de aire fresco para el mercado por su calidad aromática, 'packaging' sostenible y fórmula libre de ingredientes de origen animal Las velas perfumadas, varitas difusoras y cofres personalizables con sello español de Den Fragrances suponen un soplo de aire fresco para el mercado por su calidad aromática, 'packaging' sostenible y fórmula libre de ingredientes de origen animal.

El éxito de las fragancias de ambientación en internet está marcando el camino a seguir para los gigantes del sector, pero sólo una minoría de empresas emergentes ha sabido interpretar las necesidades de un consumidor cada vez más exigente y comprometido con la sostenibilidad ambiental. En este contexto de oportunidades, Den Fragrances se ha convertido en uno de los mayores casos de estudio de los últimos años gracias a la calidad aromática de sus creaciones, el empleo de packaging sostenible y la apuesta por fórmulas sin ingredientes de origen animal.

La marca atribuye la buena acogida y rendimiento comercial de su catálogo a la atención al detalle con que se han desarrollado sus fragancias. "Cada uno de los productos ha sido diseñado con componentes cuidadosamente seleccionados, para que disfrutar de cada fragancia sea una experiencia agradable y reconfortante, a la vez que segura y respetuosa con el medio ambiente", asegura el equipo detrás de Den Fragrances.

En particular, la gama de varitas difusoras de Den Fragrances, permite ambientar de forma sencilla, uniforme y decorativa cualquier estancia. Difunden fragancias diseñadas por perfumistas de reconocido prestigio que se caracterizan por la calidad de sus materias primas y la diversidad de sus notas olfativas, que comprenden la bergamota, la rosa, la magnolia, el lirio, la flor de algodón, la miel, el sándalo o la vainilla.

Este perfeccionismo también está presente en las velas perfumadas de esta marca, especializada en el desarrollo, venta y distribución de fragancias para el cuidado personal y el hogar. Cada vela se elabora a partir de ceras vegetales y mechas de algodón, respetuosas con el entorno tanto en su origen como durante su procesamiento. Combinan notas como el higo, el geranio, el clavo, la rosa, la violeta o el cedro, en fusiones capaces de cautivar y de sorprender por igual.

Los cofres personalizables, por su parte, aglutinan un surtido de productos en un formato pensado para regalar (y regalarse) algo especial. El consumidor dispone aquí de múltiples combinaciones con distintas propuestas aromáticas: 'Teenage Love Vibes', 'Summer Night Vibes', 'Hotel Sheets Vibes', 'No Bad Vibes', 'Far From City Vibes', 'Slowed Down Vibes' y 'Healing Heart Vibes'.

En busca de una mayor diferenciación, Den Fragrances comercializa sus velas, varitas y cofres directamente al consumidor final, sin requerir la infraestructura de minoristas digitales y otros intermediarios para posicionar sus productos, dependencia muy arraigada en el sector de la perfumería y la cosmética. Para desarrollar la venta directa, la marca inauguró recientemente su tienda online (www.denfragrances.com). Dispone de sistema de filtros que facilitan la búsqueda, procesos de checkout seguros, FAQs y atención al cliente mediante las vías tradicionales y un livechat.

El compromiso sincero con el medio ambiente es otro de los rasgos identitarios de Den Fragrances, que cumple rigurosamente con el código de buenas prácticas de la IFRA (International Fragrance Association). Citando a sus fundadores, «los productos no contienen ingredientes de origen animal ni colorantes sintéticos, las velas incorporan una mecha 100% algodón que asegura una combustión limpia durante su uso».

La gratuidad de sus envíos a partir de 60 euros es una cualidad menor en comparación con el uso de materiales de embalaje eco-friendly. "Además de diseñar los productos pensando en la posibilidad de darles una segunda vida, el packaging cuenta con certificación FSC, lo que asegura que las materias primas para su elaboración provienen de bosques sostenibles", concluyen desde Den Fragrances.