Novedades en desarrollo web 2023: realidad virtual, scrollytelling, microinteracciones y la IA

miércoles, 28 de diciembre de 2022, 12:27 h (CET) Estas nuevas tendencias en web que prevén los expertos de The Valley buscan personalizar la experiencia de usuario, aportando dinamismo y destacando lo más importante. En fechas de alto consumo, como Navidades o rebajas, contar con una web preparada es imprescindible. El aumento de tráfico y venta online hace imprescindible a las empresas contar con perfiles de desarrolladores cuya formación conjugue conocimientos técnicos con la capacidad para crear espacios en línea atractivos y funcionales El próximo 2023 está destinado a ser un gran año para el desarrollo web. Las empresas se van a encontrar con nuevas tecnologías que les permitirá mejorar la experiencia de usuario, así como destacar frente a sus competidores. El objetivo estará en ofrecer experiencias más completas y personalizadas a través de la realidad virtual y la inteligencia artificial, claves a la hora de impulsar el canal online y marcar la diferencia.

Y es que en el último año más del 90% de la población europea de entre 16 y 74 años hizo algún tipo de compra online, según Eurostat. Por este motivo es imprescindible conocer las tendencias que llegan con el nuevo año y crear una web preparada para el incremento de tráfico, que se da en fechas como las Navidades o las rebajas, donde muchos usuarios entran a la vez a realizar sus compras y las webs deben responder con la capacidad necesaria para crear una experiencia de usuario que enganche a los consumidores y disfruten de su tiempo de compra online.

En un sector con alta empleabilidad, ya que más 20% de los contratos realizados a perfiles tecnológicos en la primera mitad de 2021 fueron a desarrolladores, según el ONTSI, estos avances se convierten en un reto para los profesionales ya que conectar emocionalmente con los consumidores será imprescindible para lograr el éxito en los siguientes años. Por ello, será necesario conjugar habilidades técnicas de desarrollo y estar al día en las últimas tendencias para conocer lo que demandan los usuarios y ofrecerles una experiencia satisfactoria y única.

Es por eso que las empresas buscan profesionales que cuenten con una formación completa y, sobre todo, que los prepare para el mercado laboral, en el que es necesario contar con más competencias, además de conocimientos técnicos, como el Máster en Desarrollo Web de The Valley basado en la práctica real y supervisada por profesionales en activo que está 100% enfocado a la empleabilidad.

Los expertos de The Valley han analizado cómo durante los últimos meses el desarrollo web se ha modernizado gracias a técnicas novedosas como las microinteracciones o la aplicación de la realidad virtual, por lo que se prevé que estas serán las tendencias más utilizadas en 2023 donde el minimalismo tomará un protagonismo especial:

Uso de la realidad virtual, realidad aumentada e inteligencia artificial para el desarrollo de web Estas tecnologías cada vez son más habituales en el día a día de las personas y transforman el modo en el que los usuarios interactúan con productos digitales. Este próximo año 2023 también van a ganar más popularidad en el diseño de web y aplicaciones, creando una interacción aumentada para los consumidores. La inteligencia artificial favorece la creación de una página web inteligente y con capacidad de aprendizaje autónomo, que ayudará a convertir al sitio web en un espacio personalizado para sus visitantes, por ejemplo. Asimismo, una de las formas en la que la realidad virtual o aumentada puede ayudar a los usuarios es en la toma de decisiones, puesto que otorgan la capacidad de visualizar o "probar" un producto, viendo como quedaría antes de realizar la compra. La inteligencia artificial y la realidad virtual contribuyen a mejorar la experiencia de usuario ayudando a crear un ambiente más realista. También tendrán un impacto no solo en el diseño de web dentro de la estructura, la experiencia y la interfaz, sino también en las campañas de marketing entre otros.

Narrativas que impresionen al usuario: Scrollytelling La narrativa dentro de una página web siempre ha sido muy valorada, pero en los próximos meses va a ser esencial. Crear un storytelling que emocione al usuario puede generar una mejor experiencia y de esta forma hacer que el consumidor reciba y asimile mejor el mensaje de la marca. El scrollytelling, una mezcla de scroll y storytelling es una manera de ir contando una historia interactiva a medida que el usuario hace scroll en la página web. De esta forma es probable que se sienta parte de la historia y esté más motivado para seguir leyendo. Enfocarse en el diseño emocional y recurrir a la parte más visceral de la persona hará que se llegue al usuario de una manera más eficaz y actualizada.

Microinteracciones para captar la atención del usuario Las microinteracciones son animaciones que aportan información a los usuarios a la vez que captan su atención. Esto se lleva viendo en el diseño de web desde hace tiempo, pero su uso incrementará este 2023 como elemento diferenciador y que podrá hacer de una página web algo minimalista pero no aburrido. Uno de sus usos más comunes es el cambio de color al pasar por encima de un elemento con el cursor, deslizar hacia arriba para actualizar, darle a "like" o incluso UI má;s simples como cuando algo se desliza un menú al tocarlo. Todos estos elementos guían al usuario de una manera más fluida e intuitiva y animan a interactuar con el sitio web.

Optimizar el contenido web para adaptarse a la búsqueda por voz Con la creciente popularidad de los dispositivos habilitados para voz, la optimización de la búsqueda por voz se está convirtiendo una parte fundamental del desarrollo de web. Esto conlleva la optimización del contenido web y SEO para garantizar que la pagina sea fácilmente reconocida y entendida por los motores de búsqueda de voz. De esta forma hay más posibilidades de aparecer en la posición cero y aumentar el tráfico de la web. Para esto también hay que tener en cuenta los keywords que los usuarios puedan usar en un lenguaje hablado y no escrito, ya que estos pueden ser distintos.

Crear elementos con más movimiento para llamar la atención del usuario El movimiento en el mundo digital es algo que es tendencia ahora mismo ya que los datos visuales son mucho más fáciles de procesar que el texto. Los videos son cada vez más consumidos por los usuarios y es importante integrarlos en el sitio web. Las imágenes en movimiento ya han sustituido a lo estático y, por lo tanto, es imprescindible que los usuarios encuentres movimiento mediante videos, ilustraciones animades, animaciones de texto o aparición del contenido en la pantalla para evitar el aburrimiento de estas y crear una web con una experiencia de usuario agradable e incluso entretenida.

